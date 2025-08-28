-

Transition Industries與Techint E&C和Siemens Energy簽署Pacifico Mexinol專案210千瓩電解槽設施的前端工程設計合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界一流淨零碳排放甲醇和氫氣設施的開發商Transition Industries LLC已與Siemens EnergyTechint Engineering & Construction簽署一份前端工程設計(FEED)合約，為其位於墨西哥錫那羅亞州的Pacifico Mexinol專案部署約210千瓩的Elyzer P-300電解槽設施。該專案每日可生產6130公噸超低碳甲醇。

FEED研究代表Transition Industries、Techint Engineering & Construction和Siemens Energy之間不斷擴展的合作夥伴關係邁出新步伐。三方計畫利用各自的先進技術和服務，確保綠色氫氣生產達到最高效率和可靠性標準。根據FEED協議條款，Siemens Energy和Techint Engineering & Construction將提供具有約束力的初始固定總價方案（不超過限額），隨後為電解槽設施的工程、採購和施工(EPC)提供有約束力的最終統包式固定總價方案。

2029年運行後，Pacifico Mexinol將成為全球最大的獨立超低碳化學品生產設施，以及全球最大的綠色氫氣和綠色甲醇生產商之一。

Transition Industries執行長Rommel Gallo表示：「這一里程碑代表我們在推動化工產業創新和永續發展的使命中向前邁出重要一步。與Siemens Energy和Techint E&C合作，使我們能夠開發Pacifico Mexinol專案的氫氣生產部分，從而減少排放並為全球能源轉型貢獻力量。」

該制氫廠的設計旨在生產綠色氫氣，以滿足對永續氫氣不斷成長的需求。FEED研究將專注於制氫廠設計、標準化和工程方面的最佳化，其預估產能約為每小時4000公斤氫氣，並符合最高的安全、環境和營運標準。

Siemens Energy是全球首屈一指的能源科技公司之一，因其在綠色氫氣生產方面的專業知識而雀屏中選，參與該專案的這一部分。Siemens Energy的Elyzer P-300技術將在實現專案的效率、永續性和可擴充性目標方面扮演關鍵角色。

Techint E&C北美地區總裁Alejandro Maluf強調：「Techint E&C注重對實幹的熱忱，而當涉及到像Mexinol這樣具有挑戰性和高影響力的專案時更是如此。這類專案使我們能夠貢獻所有技術專長，成為美洲最大綠色制氫廠這一關鍵能源轉型專案的一部分，並繼續為每個人建設更美好的未來。」

Transition Industries正在與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)合作開發Pacifico Mexinol專案。一旦於2029啟動運作，Pacifico Mexinol可望成為全球最大的單一超低碳甲醇生產設施——每年生產約35萬公噸綠色甲醇，從天然氣中生產180萬公噸藍色甲醇並進行碳捕集。

關於TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，是北美世界一流的淨零碳排放甲醇和綠色氫氣專案開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com

關於TECHINT

Techint Engineering & Construction是專案管理、工程、採購和施工領域的全球領導者，業務涵蓋石油與天然氣、能源、採礦和工業廠房等多個產業。憑藉超過75年的經驗和全球逾2萬名專業人員的團隊，Techint致力於以最高的安全、品質和環境責任標準執行高度複雜的專案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Transition Industries媒體關係
Karin Nunan
企業事務主管
knunan@transitionind.com

Industry:

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
