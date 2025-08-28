Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación empresarial con Fabric

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su plataforma mediante un acuerdo de colaboración con Fabric, una empresa de diseño estratégico que trabaja con organizaciones para integrar la sostenibilidad en la cadena de suministro y la innovación centrada en las personas en toda la cultura y las operaciones.

Fundada en Japón en 2021, Fabric colabora con empresas y marcas globales para crear en conjunto modelos de negocio regenerativos, estrategias de marca sostenibles y productos preparados para el futuro. Mediante métodos de diseño estratégico y pensamiento de diseño, la empresa impulsa una transformación que está basada en el conocimiento en toda la cadena de suministro, la marca y los recursos humanos. Conocida por su enfoque sistémico y su compromiso con el impacto social y medioambiental, Fabric también lidera iniciativas de transformación digital que integran la sostenibilidad, el capital humano y la inteligencia artificial.

"Fabric existe para ayudar a las empresas a prosperar a través de relaciones regenerativas con las personas, la sociedad y los sistemas de vida conectados", afirmó James Hollow, fundador y director ejecutivo de Fabric. "Vamos más allá de la consultoría tradicional al diseñar la transformación a través de la perspicacia, la imaginación y los valores. Esta colaboración con Andersen Consulting amplía nuestra capacidad para trabajar con organizaciones afines que ven la sostenibilidad no solo como una responsabilidad, sino como una oportunidad".

"La metodología de Fabric, que se centra en el diseño y se basa en el pensamiento sistémico y la estrategia regenerativa, aporta profundidad a nuestra plataforma", afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Su capacidad para conectar el propósito, la marca y la experiencia permite a los clientes liderar un cambio significativo, en lugar de simplemente adaptarse a él".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofrecemos servicios de consultoría, fiscales, legales, de valoración, movilidad global y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que brinda soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

