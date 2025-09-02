BEYOND 地产揭晓中东首个滨海森林社区，首座住宅楼Talea 问世

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- BEYOND 地产始终致力于构建面向未来的社区。现已官宣推出中东首个滨海森林社区（Forest District by the Sea），首座住宅楼Talea惊艳亮相。

这一开创性社区落地迪拜海港城（Dubai Maritime City），堪称以自然、健康与可持续发展为核心的海滨生态栖息地。通过倡导“自然优先”理念，BEYOND 地产助力迪拜转型为可持续、具韧性城市人居的全球标杆，深度契合《迪拜2040城市总体规划》、《2050净零排放战略》及《D33经济议程》。

BEYOND 地产首席执行官Adil Taqi表示，此次开启推出不仅代表一个新住宅项目的开端。“该项目展示了如何通过深思熟虑的设计应对气候变化与城市福祉挑战。作为一个同样在迪拜生活和工作的人，我深切理解大众对于真正促进健康、增强联结之生活空间的需求。作为开发商，我们有责任打造激发幸福感与可持续性的环境，切实提升居者的日常生活品质。”

森林社区将打造6.5万平方米的社区公园，其中包含5.5万平方米宽阔原生林地。高达75%的树冠覆盖率、被动式降温策略为社区带来凉爽微气候，绿荫步道、森林景观健身空间与静谧花园交织其间，旨在促进身心健康与社区交流。

Taqi还表示：“未来城市的核心是对人、自然与体验的深度呼应，这正是我们在迪拜践行的核心理念。Talea是第一步尝试，是一个将生态、设计和日常生活融为一体的所在。”

Talea的设计灵感源自大地与水的律动。流动的建筑线条、葱郁绿植与全景玻璃幕墙将森林引入每个居所。该塔楼包括354套住宅，从一居至三居公寓到臻选四居顶层公寓，室内采用自然色调，饱览海景、城市天际线与林地景观。

配套设施与森林主题呼应：荫蔽泳池、树冠步道、健身区与游乐场无缝衔接森林社区，让海岸活力与丛林静谧共同定义新型生活方式。

来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。