トランジション・インダストリーズは、テチントE&Cおよびシーメンス・エナジーとPacifico Mexinolプロジェクト向け210メガワット電解槽施設のFEED契約を締結

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- トランジション・インダストリーズは、ネットゼロ炭素排出のメタノールおよび水素施設を世界規模で開発する企業であり、シーメンス・エナジーおよびテチント・エンジニアリング&コンストラクション（「テチントE&C」）とメキシコのシナロア州における1日あたり6130トンの超低炭素メタノールを生産するPacifico Mexinolプロジェクトの一環として、約210メガワットのElyzer P-300電解槽施設の基本設計（FEED）契約を締結しました。

このFEED（基本設計）調査は、トランジション・インダストリーズ、テチントE&C、シーメンス・エナジーのパートナーシップ拡大における新たな一歩となります。3社は、それぞれの先進技術とサービスを活用し、グリーン水素製造における最高水準の効率性および信頼性を確保することを目指しています。FEED（基本設計）契約に基づき、シーメンス・エナジーおよびテチントE&Cは、電解槽施設の設計・調達・建設（EPC）に関して、まずは上限を定めた拘束力のある一括確定価格を提示し、その後、最終的な拘束力のある一括ターンキー確定価格を提示します。

2029年に稼働開始予定のPacifico Mexinolは、単独では世界最大の超低炭素化学品製造施設となり、グリーン水素およびグリーンメタノールの世界最大級の生産拠点の1つとなる予定です。

トランジション・インダストリーズのCEOであるロンメル・ガロは、「このマイルストーンは、化学分野におけるイノベーションおよび持続可能性を推進するという当社のミッションにおいて重要な一歩となります。シーメンス・エナジーおよびテチントE&Cとの提携により、Pacifico Mexinolプロジェクトの水素製造要素を開発し、排出量を削減するとともに、世界的なエネルギー転換に貢献することができます」と述べています。

水素プラントは、持続可能な水素への需要の高まりに対応するため、グリーン水素を製造するように設計されます。FEED調査では、最高水準の安全性、環境基準、運用基準を満たし、約4000 kg/時の水素生産能力を持つ水素プラントの設計、標準化、エンジニアリングの最適化に重点を置きます。

シーメンス・エナジーは、世界有数のエネルギー技術企業であり、グリーン水素製造に関する専門知識が本プロジェクトに活かされることを期待され選ばれました。同社のElyzer P-300技術は、効率性、持続可能性、拡張性というプロジェクトの目標達成に重要な役割を果たすでしょう。

テチントE&Cの北米地域担当代表取締役社長であるアレハンドロ・マルフは、「当社では、取り組むことへの情熱についてよく話しますが、Mexinolのような難易度が高くかつ影響力の大きいプロジェクトとなると、その情熱はさらに高まります。これらのプロジェクトでは、当社のあらゆる技術的専門知識を活かして貢献し、米国最大のグリーン水素プラントとして重要なエネルギー転換プロジェクトの一翼を担い、すべての人にとってより良い未来を築き続けることができます」と述べています。

トランジション・インダストリーズは、世界銀行グループのメンバーである国際金融公社（IFC）と共同でPacifico Mexinolを開発しています。2029年の稼働開始時には、Pacifico Mexinolは世界最大の超低炭素メタノール施設となり、天然ガスからの二酸化炭素回収技術を用いて年間約35万トンのグリーンメタノールおよび180万トンのブルーメタノールを生産する予定です。

トランジション・インダストリーズについて

トランジション・インダストリーズは、テキサス州ヒューストンに拠点を置き、気候変動への対応および環境・社会の持続可能性の促進を目的として、北米で世界規模のネットゼロ炭素排出メタノールおよびグリーン水素プロジェクトを開発しています。Pacifico Mexinolまたはトランジション・インダストリーズに関する詳細は、inquiries@transitionind.com までメールでお問い合わせください。

テチントE&Cについて

テチントE&Cは、石油・ガス、エネルギー、鉱業、産業プラントなどの分野におけるプロジェクトマネジメント、エンジニアリング、調達、建設のグローバルリーダーです。75年を超える実績および全世界に2万人以上の専門家を擁する同社は、最高水準の安全性、品質および環境への責任をもって、非常に複雑なプロジェクトの遂行に尽力しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。