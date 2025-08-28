Andersen Consulting與Fabric攜手合作，深化業務轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Fabric簽署合作協議來擴展自身平台，後者是一家策略設計公司，致力於協助組織在文化與營運中整合永續供應鏈和以人為本的創新。

Fabric于2021年在日本成立，與企業及全球品牌共同打造再生商業模式、永續品牌策略及適用於未來需求的產品。該公司運用策略設計方法與設計思維，推動供應鏈、品牌和人力資源領域以洞察為導向的轉型。Fabric以系統思維方法及發揮社會與環境影響的承諾著稱，同時主導著整合永續發展、人力資本與AI的數位化轉型計畫。

Fabric創辦人兼執行長James Hollow表示：「Fabric的使命是透過與人、社會和互連生命系統的再生關係協助企業蓬勃發展。我們超越傳統顧問模式，透過洞察、想像力與價值觀設計轉型之旅。與Andersen Consulting的合作強化了我們與志同道合組織合作的能力——這些組織不僅將永續發展視為責任，更視其為機會。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Fabric根植于系統思維與再生策略的設計優先方法論，為我們的平台增添了深度。他們連結目標、品牌與體驗的能力，使客戶能夠引領有意義的變革，而不僅僅是適應變革。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。