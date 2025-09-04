BEYOND Developments presenta el primer distrito forestal costero de Oriente Medio: Talea será la primera torre residencial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--En el marco de su compromiso continuado con la creación de comunidades orientadas al futuro, BEYOND Developments ha anunciado la creación del primer distrito forestal costero de Oriente Medio y Talea. Se trata de la primera de una serie de torres residenciales que harán realidad esta visión.

Situada en Dubai Maritime City, esta localidad pionera es un refugio a orillas del mar que se centra en la naturaleza, el bienestar y la sostenibilidad. Al promover esta metodología que pone a la naturaleza en un primer plano, BEYOND Developments apoya la transformación de Dubái, que se convertirá en líder mundial en vida urbana sostenible y resiliente, en consonancia con el Plan Maestro de Dubái 2040, Net Zero 2050 y la Agenda D33.

Según afirma Adil Taqi, director general de BEYOND Developments, este lanzamiento representa algo más que el comienzo de una nueva oferta residencial. «Este proyecto es la prueba fehaciente de que un diseño bien pensado puede ser pionero en soluciones para superar los desafíos que plantean el cambio climático y el bienestar urbano. Como persona que, igual que la mayoría de nosotros, vive y trabaja en la ciudad, comprendo de primera mano la necesidad de espacios que realmente favorezcan una vida más saludable y conectada. Es nuestra responsabilidad como promotores el crear entornos que inspiren el bienestar y la sostenibilidad, generando una diferencia para bien en la calidad de la vida cotidiana de las personas».

Este distrito forestal contará con 65 000 metros cuadrados de parques comunitarios, entre ellos, 55 000 metros cuadrados de bosque autóctono. Con una cobertura arbórea de hasta el 75 % y estrategias de refrigeración pasiva, el distrito introduce un microclima más fresco con senderos verdes, espacios para actividades físicas con vistas al bosque y zonas ajardinadas y tranquilas, diseñadas para promover el bienestar, la atención plena y la conexión con la comunidad.

Taqi agregó: «Las ciudades del mañana se definirán por su sensibilidad hacia las personas, la naturaleza y la experiencia. Ese es el espíritu que rige nuestro trabajo en Dubái. Talea es el primer paso: es un lugar donde la ecología, el diseño y nuestro día a día se conjugan para alcanzar un objetivo».

Talea encuentra su fuente de inspiración en los ritmos de la tierra y el agua; con una arquitectura fluida, en la que se destaca la vegetación y los acristalamientos de gran amplitud, lleva el bosque a cada hogar. La torre cuenta con 354 residencias, desde apartamentos de entre uno y tres dormitorios hasta selectos áticos de cuatro dormitorios, con interiores en tonos naturales y amplias vistas al mar, al horizonte urbano y al bosque.

Las comodidades del complejo reflejan también el bosque, con piscinas sombreadas, pasarelas entre las copas de los árboles, zonas para actividad física y áreas de juego, perfectamente conectadas con el Distrito Forestal, ofreciendo un punto de encuentro entre la energía de la costa y la calma del bosque.

