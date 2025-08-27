Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia la sua strategia e le sue capacità di trasformazione commerciale attraverso un Accordo di collaborazione con Skribble, un'azienda digitale e di consulenza del brand che supporta l'innovazione e la trasformazione operativa per aziende del Sudest Asiatico.

Fondata nel 2020, Skribble offre un'ampia gamma di servizi, compresa strategia del brand e delle comunicazioni, marketing digitale, sviluppo tecnologico personalizzato, gestione dei cambiamenti e soluzioni di piattaforme. L'azienda supporta organizzazioni nei settori immobiliare, dei beni di consumo, bancario e statale allineando la strategia e l'esecuzione per fornire soluzioni integrate di brand, prestazioni e tecnologia. Con una concentrazione sull'ottimizzazione dei processi e una serie di competenze creative e tecniche, Skribble aiuta i clienti a guidare la trasformazione e la crescita.

“In Skribble, siamo orgogliosi di tradurre l'energia creativa in risultati strategici”, ha dichiarato Chan Leong, CEO di Skribble. “Ci avviciniamo ad ogni cliente con precisione e passione, applicando conoscenze approfondite di mercato, esecuzione accurata e un impegno per l'eccellenza che contraddistingue il nostro lavoro. Le nostre competenze sono radicate nella comprensione della realtà locale e sono altamente trasferibili ad altre regioni. Come azienda collaboratrice di Andersen Consulting, siamo entusiasti di scalare il nostro approccio per progetti globali che richiedono originalità, rapidità e chiarezza strategica”.

“I clienti di oggi richiedono aziende in grado di pensare in maniera creativa, offrire servizi tecnici e realizzare sia strategie che operazioni”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Skribble rappresenta proprio questa combinazione. La loro abilità di connettere marchio, prestazioni e innovazione digitale li rende una validissima aggiunta alla piattaforma globale in espansione di Andersen Consulting”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

