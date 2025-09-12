Kawasaki Heavy Industries en Amber Kinetics lanceren nieuw technologisch systeem voor modernisering van elektriciteitsnetwerken

MANILA, Filippijnen--(BUSINESS WIRE)--Op 20 mei 2025 hebben Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) en Amber Kinetics (AK), na succesvolle productdemonstraties, een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend om hun samenwerking uit te breiden. Het doel is de iVSG-technologie (Virtual Synchronous Generator) van KHI te promoten met het FESS-systeem (Flywheel Energy Storage System) van AK. Deze samenwerking is gericht op het bieden van betrouwbaarheid, stabiliteit en veerkracht aan elektriciteitsnetten. Naarmate hernieuwbare energiebronnen verder worden geïntegreerd in de netten, neemt de kans op instabiliteit toe – zoals recent bleek bij de grote stroomuitval op het Iberisch Schiereiland.

KHI beoordeelde AK's FESS zeer positief ten opzichte van chemische batterijen vanwege de superieure eigenschappen, zoals onbeperkt aantal cycli, geen risico op brand of explosie en geen milieuproblemen bij verwijdering, evenals het bewezen trackrecord van AK van meer dan 1,6 miljoen cumulatieve bedrijfsuren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.