Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Partnerunternehmen Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Strategie und Geschäftstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Skribble, einer Digital- und Markenberatung, die Unternehmen in Südostasien bei der Innovation und operativen Transformation unterstützt.

Skribble wurde 2020 gegründet und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Marken- und Kommunikationsstrategien, digitales Marketing, kundenspezifische Technologieentwicklung, Change Management und Plattformlösungen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen in den Bereichen Immobilien, Konsumgüter, Banken und Behörden, indem es Strategie und Umsetzung aufeinander abstimmt, um integrierte Marken-, Leistungs- und Technologielösungen zu liefern. Mit einem Fokus auf Prozessoptimierung und umfassenden kreativen und technischen Fähigkeiten hilft Skribble seinen Kunden, Transformation und Wachstum voranzutreiben.

„Bei Skribble sind wir stolz darauf, kreative Energie in strategische Ergebnisse umzusetzen“, sagte Chan Leong, CEO von Skribble. „Wir gehen auf jeden Kunden mit Präzision und Leidenschaft ein und zeichnen uns durch fundierte Marktkenntnisse, scharfe Umsetzung und ein Bekenntnis zu Spitzenleistungen aus, die unsere Arbeit auszeichnen. Unsere Kompetenzen basieren auf lokalem Verständnis und lassen sich leicht auf andere Regionen übertragen. Als Kooperationspartner von Andersen Consulting freuen wir uns darauf, unseren Ansatz auf globale Projekte auszuweiten, die Originalität, Schnelligkeit und strategische Klarheit erfordern.“

„Die Kunden von heute brauchen Unternehmen, die kreativ denken, technisch liefern und sowohl strategisch als auch operativ handeln können“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Skribble verkörpert genau diese Mischung. Ihre Fähigkeit, Marke, Leistung und digitale Innovation miteinander zu verbinden, macht sie zu einer starken Ergänzung der wachsenden globalen Plattform von Andersen Consulting.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, globale Mobilitäts- und Beratungsdienstleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

