IFF与Reservas Votorantim在巴西签署生物勘探合作协议

圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)与巴西投资公司Votorantim SA旗下绿色经济部门Reservas Votorantim (rV)签署了一项具有里程碑意义的合作协议，将在Reservas Votorantim拥有的巴西最大私人大西洋森林保护区Legado das Águas开展研究与生物勘探。该协议赋予IFF及其子公司LMR Naturals (LMR)独家利用Legado das Águas本土植物群的权利，旨在开发用于香水和化妆品的新型独特提取物。作为协议的一部分，IFF将在rV位于这片3.1万公顷保护区核心地带的现有场地内建造一座新研究实验室。新设施将使IFF的科学家和专家——包括调香师和调味师，以及LMR的植物学家和农学家——能够研究和分析近1000种植物。

IFF香气研发高级副总裁Charbel Bouez表示：“我们与Reservas Votorantim的合作使IFF能够从地球上一个生态极为独特的生物群系可持续地获取新鲜且富有灵感的原料，有助于进一步提升人们对巴西大西洋森林的重视。rV强大的社区根基与LMR在天然原料领域的深厚专业知识相结合，为实现激动人心的创新（香水和化妆品原料领域）奠定了独特优势。”

该合作还将rV置于巴西可持续创新的前沿。通过在大西洋森林中应用其在土地管理和作物科学方面的深厚专业知识，rV在推动IFF开发基于自然的解决方案方面发挥了战略性作用。此次合作强化了Legado das Águas保护区作为生物多样性驱动创新全球典范的地位，展示了保护如何释放新的商业机会。此外，作为香水、香料和生物科学创新领域的全球先驱，IFF深度投资巴西市场——该市场对可再生原料的需求正在加速增长。该合作支持绿色经济倡议的扩展，并巩固了巴西作为可持续采购和生态创业中心的地位。

Reservas Votorantim首席执行官David Canassa表示：“自Legado das Águas于13年前成立以来，秉承对森林的深入了解将释放新的机会这一信念，我们一直持续投资科学研究。生物勘探为社会提供了一系列解决方案，这正是我们数年前启动该项目的原因——最终形成了我们认为是全球最大的大西洋森林物种基因库。它是推进保护工作的强大盟友。”

通过其在巴西的首项生物勘探合作，IFF旨在利用消费者对巴西“超级”原料日益增长的兴趣。IFF的活动还将包括社区外展计划，旨在提供最佳保护实践方法的技术指导，并促进具有成为下一个热门原料潜力的本土植物的种植。借助IFF著名的可持续采购高性能天然原料平台LMR Naturals的深厚专业知识，该计划将把科学严谨性与当地生物多样性相结合，为香水和化妆品创新释放新的可能性。

与rV新建立的战略合作伙伴关系也反映了IFF在其“从种子到瓶子”的香气供应链中“创造更多美好”的持续使命，进一步与rV以研究为导向的“多重土地利用”可持续业务拓展方法保持一致。

点击此处进一步了解IFF通过香水创新“创造愉悦”的持续承诺。另请访问Reservas Votorantim以了解更多关于Legado das Águas大西洋森林保护区的信息。

欢迎了解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我们通过科学、创造力和热忱带来愉悦体验。作为香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者，我们推出具有开创性的可持续创新成果，提升日常产品的品质，从而促进健康，愉悦感官，提升人类体验。如需了解更多信息，请浏览iff.com、LinkedIn、Instagram和Facebook。

欢迎了解LMR

LMR是IFF的内部能力平台，将大自然的精华与尖端技术相结合，为香水、化妆品和香料打造各种纯净原料。其总部位于格拉斯，旗下农学家团队走遍全球，发现、种植、收获和提取最优质的天然原料，这些原料构成了令人难忘的香水和香料的标志。如需了解更多信息，请访问lmrnaturals.iff.com、Linkedin和Instagram。

关于Reservas Votorantim

Reservas Votorantim为绿色经济开发基于自然的解决方案。该公司在巴西不同生物群系管理约13万公顷的私人领地，基于土地及其生物多样性的多重利用概念发展可持续业务。Reservas Votorantim成立于2015年，由Votorantim S.A.全资拥有。敬请访问：https://www.reservasvotorantim.com/。

