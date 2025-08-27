-

アンダーセン・コンサルティング、Skribbleと協力契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、東南アジア企業にイノベーションと業務改革を支援するデジタル・ブランドコンサルティング企業のSkribbleと協力契約を締結し、戦略及び事業変革の能力を強化します。

2020年に創業したSkribbleは、ブランド戦略やコミュニケーション戦略、デジタルマーケティング、カスタムテクノロジー開発、チェンジマネジメント、プラットフォームソリューションなどの幅広いサービスを提供しています。同社は戦略と実行機能を結びつけ、不動産、消費財、銀行、政府機関向けに統合されたブランド、パフォーマンス、テクノロジーソリューションを提供しています。プロセス最適化と創造的で技術的なスキルセットにより、Skribbleは顧客の変革と成長推進をサポートします。

「Skribbleでは、創造的なエネルギーを戦略的な成果へと転換させることを誇りとしています。」と同社のチャン・レオンCEOは述べています。それぞれの顧客に正確性と情熱をもって接し、深い市場洞察と確かな実行力、そして卓越性にコミットすることで、私たちの仕事を差別化しています。当社の強みは地域への知見に根ざしており、これは他地域にも展開が可能です。アンダーセン・コンサルティングとの協力により、独創性、スピード、戦略的な明瞭さが求められる世界的なプロジェクトにおいて、私たちのアプローチを拡大していけることを嬉しく思います。」

「今日の顧客は、創造的に思考し、高度な技術力を備え、戦略と運用の両面で実行できる企業を必要としています。」と、アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは述べています。「Skribbleはこれらを融合させています。同社が持つブランド、パフォーマンス、デジタルイノベーションの接続機能は、アンダーセン・コンサルティングの成長するグローバルプラットフォームにとって力強い助けになります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

