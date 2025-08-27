Altasciences et Evidence Matters annoncent une collaboration stratégique visant à faire progresser la technologie Text Engineering assistée par l’IA pour la rédaction réglementaire dans le domaine des sciences de la vie

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, une organisation de recherche contractuelle entièrement intégrée proposant des solutions complètes de développement de médicaments en phase précoce, est heureuse d’annoncer une collaboration stratégique avec Evidence Matters, un pionnier de la science des données d’essais cliniques et de l’ingénierie documentaire.

Ce partenariat permet de combiner l’expertise d’Altasciences en matière de développement de médicaments dans le monde réel avec la technologie innovante Text Engineering en instance de brevet d’Evidence Matters, une avancée qui offre une précision quasi déterministe, réduit la variabilité et améliore la qualité, la cohérence et la rapidité de la documentation.

La plateforme RegulatoryFlow (« RegFlow ») et les services spécialisés d’Evidence Matters permettent d’unifier les données et les documents cliniques, de simplifier les flux de travail et d’accélérer le travail des professionnels occupant des postes clés dans le domaine des sciences de la vie, des rédacteurs médicaux aux spécialistes des affaires réglementaires.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Evidence Matters pour développer ensemble une technologie qui améliorera directement la qualité et l’efficacité de la rédaction réglementaire », a déclaré Nicole Maciolek, vice-présidente des services de recherche chez Altasciences. « Grâce à ce partenariat, nous ne nous contentons pas de mettre en œuvre l’intelligence artificielle, nous contribuons également à son avenir en tant qu’outil indispensable du secteur des sciences de la vie. »

Altasciences est pleinement investie dans ce partenariat, fournissant des données du monde réel et réalisant des tests utilisateurs afin de garantir que la technologie répond aux besoins des équipes de première ligne. Cette collaboration témoigne de l’engagement continu d’Altasciences à exploiter l’intelligence artificielle pour stimuler l’innovation, rationaliser les processus complexes et offrir de meilleurs résultats aux commanditaires comme aux patients.

« Avec Text Engineering, nous allons au-delà de l’automatisation pour inaugurer une nouvelle ère de précision et de cohérence », a déclaré le Dr Ofer Avital, fondateur et directeur d’Evidence Matters. « L’impact sur la documentation réglementaire, en termes de respect des délais et d’exactitude, est transformateur. Lors de tests menés pour effectuer une comparaison avec des travaux réalisés manuellement, il a été démontré que RegulatoryFlow pouvait permettre d’éliminer les erreurs liées au transfert de tableaux, erreurs qui se retrouvent habituellement dans environ un tiers des tableaux des documents réglementaires des sciences de la vie. La solution permet en outre de réduire de plus de 50 % le temps de traitement de TFL vers Word. »

Le Dr Avital a ajouté : « À la différence des plateformes d’entreprise traditionnelles qui nécessitent de longs délais de mise en œuvre, RegulatoryFlow s’intègre parfaitement aux flux de travail Microsoft Word existants. Elle garantit ainsi un déploiement rapide en quelques semaines au lieu de quelques mois, et permet de rencontrer les rédacteurs médicaux sur leur lieu de travail. »

Ensemble, Altasciences et Evidence Matters sont en train de redéfinir les possibilités en matière de mise en œuvre et de documentation des essais cliniques, aidant les commanditaires à progresser plus rapidement et avec davantage de confiance, de la sélection des candidats à la preuve de concept clinique, et au-delà.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société qui fournit des solutions intégrées de développement de médicaments en proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment des services de formulation, de fabrication et d’analyse. Depuis plus de 30 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des commanditaires pour favoriser la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement des premières phases des médicaments. Les solutions intégrées et à services complets d’Altasciences, toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des commanditaires, comprennent les tests d’innocuité préclinique, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, le soutien à la recherche, la rédaction de textes scientifiques, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données. Altasciences aide les commanditaires à mettre plus rapidement des médicaments de meilleure qualité à la disposition des personnes qui en ont besoin. Pour plus d’informations sur Altasciences, rendez-vous sur altasciences.com.

À propos d’Evidence Matters et de RegulatoryFlow

Evidence Matters est un chef de file dans le domaine de la science des données pour les essais cliniques, alliant plus de 25 ans d’expertise à des solutions d’intelligence artificielle de pointe. Sa plateforme innovante, RegulatoryFlow, s’appuie sur la technologie Text Engineering quasi déterministe pour rationaliser et améliorer la rédaction réglementaire, comblant ainsi le fossé entre les données et la documentation pour les équipes du monde entier œuvrant dans le domaine des sciences de la vie. Initialement spécialisée dans le secteur de la santé, Evidence Matters a étendu son expertise à de nombreux autres domaines, permettant aux organisations de transformer des données complexes en informations exploitables. Guidée par une équipe expérimentée d’experts en science des données et de leaders du secteur, Evidence Matters stimule l’innovation et façonne l’avenir de la prise de décision basée sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur evidencematters.com/regulatoryflow.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.