IFFとレセルバス・ヴォトランチン（Reservas Votorantim）、ブラジルで生物資源探査パートナーシップを締結

サンパウロ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、ヘルスおよびバイオサイエンスの世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）と、ブラジルの投資会社ヴォトランチンSAのグリーン経済部門であるレセルバス・ヴォトランチン（rV）は、ブラジル最大の私有アトランティック・フォレスト保護区であり、レセルバス・ヴォトランチンが所有するレガード・ダス・アグアス（Legado das Águas）において、研究および生物資源探査に関する画期的なパートナーシップを締結しました。本契約によりIFFおよびその子会社LMR Naturals（LMR）は、香水や化粧品向けに新規かつ独自のエキスを開発することを目的として、レガード・ダス・アグアスに自生する植物への独占的アクセスを得ます。また、本契約の一環として、IFFは3万1,000ヘクタールの保護区の中心に位置するrVの既存拠点内に新たな研究施設を建設します。この新施設により、IFFの科学者や専門家、調香師やフレーバリストに加え、LMRの植物学者や農学者などが約1,000種の植物を研究・分析できるようになります。

「レセルバス・ヴォトランチンとのパートナーシップにより、IFFは地球上で最も生態学的に特異な生体群系の1つから、新鮮でインスピレーションを与える原料を持続可能に調達することが可能となり、ブラジルのアトランティック・フォレストへの理解をさらに高めることができるようになります」と、IFFフレグランス部門のR&D担当シニアバイスプレジデントであるシャルベル・ブーエズは述べています。「rVの強固な地域社会とのつながりと、LMRの天然原料に関する深い専門知識の組み合わせは、画期的なイノベーションをフレグランスと化粧品原料の分野において生み出すための、独自の立場にあります。」

このパートナーシップにより、rVはブラジルにおける持続可能なイノベーションの最前線に位置付けられます。アトランティック・フォレストにおいて土地管理と作物科学に関する深い専門知識を活用することで、rVはIFFの自然に基づくソリューション開発を可能にする上で戦略的な役割を果たします。この協業により、レガード・ダス・アグアス保護区は生物多様性に基づくイノベーションの世界的なモデルとしての地位を強化し、保全活動が新たなビジネス機会を切り開くことを示しています。さらに、フレグランス、フレーバー、バイオサイエンス・イノベーションの世界的パイオニアであるIFFは、再生可能原料の需要が高まるブラジル市場に深く注力しています。このパートナーシップはグリーン経済の取り組みの拡大を支援し、持続可能な調達と環境起業家精神の拠点としてのブラジルの地位を強化するものとなっています。

「レガード・ダス・アグアスが13年前に設立されて以来、森についてのより深い知識が新たな機会を切り開くという信念のもと、一貫して科学的研究に投資してきました」と、レセルバス・ヴォトランチンの最高経営責任者（CEO）であるデイビッド・カナッサ氏は述べています。「生物資源探査は社会に幅広いソリューションを提供します。そのため私たちは数年前から取り組みを始め、その結果、私たちはアトランティック・フォレストに生息する種における最大規模の遺伝子バンクを構築したと考えています。これは保全を推進する上で強力な味方となります。」

IFFはブラジルで初となる生物資源探査パートナーシップを通じて、ブラジル産の「スーパ―」原料に対する消費者の関心の高まりを取り込むことを目指しています。IFFの活動には、最良の保全手法に関する技術的指導を提供する地域社会向けのアウトリーチ・プログラムや、次の注目原料となる可能性を持つ在来植物の栽培促進も含まれます。この取り組みは、持続可能に調達された高品質な天然原料で知られるIFFのプラットフォームであるLMR Naturalsの深い専門知識を活かし、科学的厳密さと地域の生物多様性を融合させ、フレグランスおよび化粧品イノベーションの新たな可能性を切り開きます。

rVとの新たに形成された戦略的パートナーシップは、to Do More GoodというIFFの継続的な使命を種から製品化までのフレグランス・サプライチェーン全体で反映するものであり、さらにrVの研究主導による「マルチプル・ランド・ユース」型の持続可能な事業開発アプローチとも一致しています。

フレグランス・イノベーションを通じて「喜びを創造する（Make Joy）」というIFFの継続的な取り組みについての詳細は、こちらをご覧ください。また、レセルバス・ヴォトランチンのサイトをご覧いただき、アトランティック・フォレスト保護区レガード・ダス・アグアスについての詳細をご確認ください。

