Altasciences en Evidence Matters kondigen een strategische samenwerking aan om AI-ondersteunde teksttechniek voor het schrijven van regelgeving in de biowetenschappen te bevorderen

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, een volledig geïntegreerde CRO/CDMO die uitgebreide oplossingen voor de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling biedt, kondigt verheugd een strategische samenwerking aan met Evidence Matters, een pionier op het gebied van klinische onderzoeksgegevenswetenschap en documentengineering.

Dit partnerschap combineert de praktijkgerichte expertise van Altasciences op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling met de innovatieve, Text Engineering-technologie van Evidence Matters waarvoor een octrooi is aangevraagd. De baanbrekende technologie biedt bijna deterministische nauwkeurigheid bij het schrijven van regelgevingsdocumenten door variabiliteit te verminderen en de kwaliteit, consistentie en snelheid van documentatie te verbeteren.

Het RegulatoryFlow-platform (‘RegFlow’) en de gespecialiseerde diensten van Evidence Matters brengen klinische gegevens en documenten samen, vereenvoudigen workflows en versnellen het werk van belangrijke professionals in de biowetenschappen, van schrijvers op medisch gebied tot regelgevingsspecialisten.

