Altasciences e Evidence Matters annunciano una collaborazione strategica per promuovere la progettazione di testi migliorata dall'AI per documenti normativi nell'ambito delle scienze della vita

LAVAL, Quebec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, una CRO/CDMO interamente integrata che offre soluzioni complete di sviluppo di farmaci in fase iniziale, è lieta di annunciare una collaborazione strategica con Evidence Matters, un pioniere nella scienza dei dati degli studi clinici e nella progettazione dei documenti.

Questa collaborazione unisce le competenze di sviluppo dei farmaci in tempo reale di Altasciences e la tecnologia Text Engineering innovativa e in attesa di brevetto di Evidence Matters, una novità che offre precisione quasi-deterministica nella scrittura normativa riducendone la variabilità e migliorando la qualità, coerenza e rapidità della documentazione.

La piattaforma RegulatoryFlow (“RegFlow”) e i servizi specializzati di Evidence Matters unificano i dati e i documenti clinici, semplificano i flussi di lavoro e accelerano il lavoro dei professionisti nel settore delle scienze della vita, dagli autori di testi medici agli esperti in materia normativa.

