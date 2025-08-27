IFF et Reservas Votorantim signent un partenariat de bioprospection au Brésil

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE : IFF), leader mondial dans le domaine des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences, et Reservas Votorantim (rV), la division économie verte de la société d’investissement brésilienne Votorantim SA, ont signé un partenariat historique pour la recherche et la bioprospection à Legado das Águas, la plus grande réserve privée de la forêt atlantique du Brésil, propriété de Reservas Votorantim. Cet accord prévoit l’accès exclusif d’IFF et de sa filiale, LMR Naturals (LMR), à la flore indigène de Legado das Águas dans le but de développer des extraits nouveaux et uniques pour la parfumerie et les cosmétiques. Dans le cadre de cet accord, IFF construira un nouveau laboratoire de recherche sur le site existant de rV, situé au cœur de la réserve de 31 000 hectares. Cette nouvelle installation permettra aux scientifiques et aux experts d’IFF, notamment aux parfumeurs et aux aromaticiens, ainsi qu’aux botanistes et agronomes de LMR, d’étudier et d’analyser près de 1 000 espèces végétales.

« Notre partenariat avec Reservas Votorantim permet à IFF de s’approvisionner de manière durable en ingrédients frais et inspirants provenant de l’un des biomes les plus uniques au monde sur le plan écologique, contribuant ainsi à mieux faire apprécier la forêt atlantique brésilienne », déclare Charbel Bouez, vice-président principal de la R&D chez IFF Scent. « La combinaison des solides racines communautaires de rV et de la profonde expertise de LMR en matière d’ingrédients naturels est unique pour offrir des innovations passionnantes dans le domaine des parfums et des ingrédients cosmétiques. »

Ce partenariat place également rV à l’avant-garde de l’innovation durable au Brésil. En appliquant sa profonde expertise en matière de gestion des terres et de science des cultures dans la forêt atlantique, rV joue un rôle stratégique en permettant à IFF de développer des solutions naturelles. Cette collaboration renforce la position de la réserve Legado das Águas en tant que modèle mondial d’innovation axée sur la biodiversité, démontrant comment la conservation peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. De plus, en tant que pionnier mondial dans le domaine des parfums, des arômes et de l’innovation en biosciences, IFF est fortement investi dans le marché brésilien, où la demande en ingrédients renouvelables est en pleine accélération. Ce partenariat soutient l’expansion des initiatives en faveur de l’économie verte et renforce la position du Brésil en tant que plaque tournante pour l’approvisionnement durable et l’entrepreneuriat écologique.

« Depuis la création de Legado das Águas il y a 13 ans, nous avons investi de manière constante dans la recherche scientifique, convaincus qu’une meilleure connaissance de la forêt ouvrirait de nouvelles opportunités », déclare David Canassa, directeur général de Reservas Votorantim. « La bioprospection offre toute une gamme de solutions pour la société, c’est pourquoi nous avons commencé à la développer il y a des années, aboutissant à ce que nous considérons comme la plus grande banque génétique d’espèces de la forêt atlantique. C’est un allié puissant aidant à faire progresser la conservation. »

Grâce à son tout premier partenariat de bioprospection au Brésil, IFF vise à tirer parti de l’intérêt croissant des consommateurs pour les « super » ingrédients brésiliens. Les activités d’IFF comprendront également des programmes de sensibilisation communautaire destinés à fournir des conseils techniques sur les meilleures pratiques en matière de conservation et à promouvoir la culture de plantes indigènes susceptibles de devenir les prochains ingrédients à la mode. S’appuyant sur l’expertise approfondie de LMR Naturals, la célèbre plateforme d’IFF dédiée aux ingrédients naturels hautement performants et issus de sources durables, cette initiative combinera la rigueur scientifique et la biodiversité locale afin d’ouvrir de nouvelles possibilités en matière d’innovation dans le domaine des parfums et des cosmétiques.

Le partenariat stratégique récemment conclu avec rV reflète également la mission permanente d’IFF de faire plus de bien tout au long de sa chaîne d’approvisionnement en parfums, de la graine au flacon, s’alignant ainsi davantage sur l’approche de rV en matière de développement commercial durable, axée sur la recherche et le « multiple usage des terres ».

Pour en savoir plus sur l’engagement continu d’IFF à apporter de la joie grâce à l’innovation en matière de parfums, rendez-vous ici. Visitez également Reservas Votorantim pour en savoir plus sur la réserve de la forêt atlantique Legado das Águas.

Mise en garde en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment la section 27A du Securities Act et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (l’« Exchange Act »). Les déclarations prospectives portent souvent sur les performances commerciales et financières futures attendues et sur la situation financière, et contiennent souvent des mots tels que « planifier », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « voir », « vouloir », « cibler », des expressions similaires, ainsi que des variantes ou des négations de ces mots. Les déclarations prospectives, de par leur nature, traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, telles que les déclarations concernant le calendrier ou la nature des nouvelles installations. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué ne sont faites qu’à la date de celui-ci, et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour pour tenir compte d’événements ou de circonstances ultérieurs.

Bienvenue chez IFF

Chez IFF (NYSE : IFF), nous créons de la joie grâce à la science, à la créativité et à la passion. En tant que leader mondial des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences, nous proposons des innovations révolutionnaires et durables qui rehaussent les produits de tous les jours, tout en améliorant le bien-être, en ravissant les sens et en rehaussant l’expérience humaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iff.com, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Bienvenue chez LMR

LMR est une division interne d’IFF qui combine le meilleur de la nature et une technologie de pointe pour créer une large gamme d’ingrédients purs destinés à la parfumerie, aux cosmétiques et aux arômes. Basée à Grasse, son équipe d’agronomes parcourt le monde pour découvrir, cultiver, récolter et extraire des ingrédients naturels de la plus haute qualité qui composent des parfums et des arômes inoubliables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lmrnaturals.iff.com, Linkedin et Instagram.

À propos de Reservas Votorantim

Reservas Votorantim développe des solutions basées sur la nature pour l’économie verte. La société gère un territoire privé d’environ 130 000 hectares dans différents biomes au Brésil, où elle développe des activités durables basées sur le concept d’utilisation multiple des terres et de leur biodiversité. Reservas Votorantim a été fondée en 2015 et est détenue à 100 % par Votorantim S.A. Rendez-vous sur : https://www.reservasvotorantim.com/.

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). IFF, le logo IFF et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ™,SM ou ® sont la propriété d’IFF ou de ses filiales, sauf indication contraire. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.