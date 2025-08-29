Eaton en ChargePoint lanceren baanbrekende ultrasnelle DC V2X-laders en energie-infrastructuur om de toekomst van EV-laden te versnellen

DUBLIN en Campbell, Californië--(BUSINESS WIRE)--Het intelligente powermanagementbedrijf Eaton, samen met ChargePoint, een toonaangevende aanbieder van EV-laadoplossingen, kondigt vandaag een ultrasnelle laadinfrastructuur aan, met een end-to-end energie-infrastructuur ten behoeve van openbaar snelladen en wagenparken. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, is een V2X-oplossing (vehicle-to-everything), die tot 600 kW vermogen levert voor elektrische personenauto's en hoog vermogen-laden mogelijk maakt voor zware commerciële toepassingen.

De innovatieve integratie van ChargePoints Express-laders met Eatons end-to-end elektrische oplossingen biedt een krachtige aanpak om netbeperkingen te overwinnen, en pakt de uitdaging aan om het laden van het groeiende aantal EV’s kostenefficiënt op te schalen. Door gebruik te maken van Eatons Everything as a Grid-benadering en geïntegreerde V2X-functionaliteit, kan het systeem lokale hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en voertuigbatterijen naadloos synchroniseren met lokale energiemarkten, zodat wagenparken hun brandstofkosten aanzienlijk kunnen verlagen. Wanneer dit systeem op grote schaal wordt ingezet in samenwerking met deelnemende nutsbedrijven, kan de gezamenlijke architectuur zelfs bijdragen aan het balanceren van het net.

"Om elektrificatie op grote schaal te versnellen, hebben we technologie nodig van vertrouwde fabrikanten die de industrie kan veranderen. Die technologie kan sneller worden ingezet en tegelijkertijd nieuwe niveaus van betrouwbaarheid en efficiëntie bereiken tegen aanzienlijk lagere kosten", aldus Paul Ryan, vice-president en algemeen directeur van energietransitie bij Eaton. “Onze samenwerking met ChargePoint is een versneller van innovatie in elektrificatie, met baanbrekende technologie van vandaag en voor de toekomst, die van elektrisch rijden de slimme keuze maakt.”

“De nieuwe ChargePoint Express-architectuur, en in het bijzonder de Express Grid-variant, zal DC-snelladen naar prestatieniveaus en kosten brengen die voorheen ondenkbaar waren. Deze nieuwste technologische doorbraak onderstreept opnieuw ons streven naar innovatie,” zei Rick Wilmer, CEO van ChargePoint. “In combinatie met de end-to-end energie oplossingen van Eaton biedt ChargePoint oplossingen waarmee elektrische voertuigen puur economisch kunnen winnen, ongeacht belastingvoordelen of overheidssteun."

Eaton zal elke Express-configuratie op maat ontwerpen met een uitgebreide energie infrastructuur die klaar is voor installatie op locatie. Er is ook optie voor een skid-gemonteerde oplossing, om de installatie te versnellen, de installatievereisten te verminderen, en om de aansluiting op het net en gedistribueerde energiebronnen (DER’s) te vereenvoudigen. Eaton is bovendien van plan om volgend jaar solid-state transformatortechnologie op de markt te brengen via de recente overname van Resilient Power Systems Inc., ter ondersteuning van DC-toepassingen in de EV-markt en daarbuiten.

De ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, zal debuteren op de RE+ vakbeurs in Las Vegas, waar Eaton haar brede mogelijkheden zal demonstreren om elektrificatie en energietransitie te bevorderen op Stand #V8071. Daarnaast zal Luiz Huet de Bacellar, vice-president van engineering en technologie bij Eaton, tijdens de conferentie bespreken hoe DC-microgrids werken, en hoe Eaton werkt aan het verbeteren van veiligheidsnormen voor DC-technologieën. Meer informatie hier.

Express-oplossingen zullen beschikbaar zijn voor bestelling door geselecteerde klanten in het eerste kwartaal van 2026 in Noord-Amerika en Europa, met leveringen die starten in de tweede helft van 2026. Meer informatie over de ChargePoint Express-lijn EV-laders.

Over ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint heeft zich sinds de oprichting in 2007 gevestigd als leider in innovatie op het gebied van EV-laden - ruim voordat EV’s breed beschikbaar waren. Het bedrijf biedt uitgebreide oplossingen die zijn afgestemd op het volledige EV-ecosysteem, van het elektriciteitsnet tot het dashboard van het voertuig. ChargePoint bedient EV-bestuurders, eigenaars van laadstations, voertuigfabrikanten en vergelijkbare belanghebbenden. Met een sterke focus op toegankelijkheid en betrouwbaarheid, zorgt ChargePoints uitgebreide portfolio van software, hardware en diensten voor een naadloze laadervaring voor bestuurders in Noord-Amerika en Europa. ChargePoint stelt elke bestuurder met laadbehoefte in staat om verbinding te maken met meer dan 1,25 miljoen laadpunten wereldwijd. Het bedrijf heeft het laden van meer dan 16 miljard elektrische mijlen mogelijk gemaakt, wat de toewijding onderstreept aan het verminderen van CO2 en het elektrificeren van de toekomst van mobiliteit. Voor meer informatie, bezoek de ChargePoint perskamer of de ChargePoint Investor Relations-site. Voor media-aanvragen kunt u contact opnemen met het ChargePoint persbureau.

Over Eaton

Eaton is een intelligent powermanagementbedrijf dat is toegewijd aan het beschermen van het milieu en aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen overal. We maken producten voor industriële en commerciële markten en voor datacenter-, utiliteits, machinebouw-, woning-, ruimtevaart- en mobiliteitsmarkten. We worden geleid door onze verbintenis om op de juiste manier zaken te doen, duurzaam te werk te gaan en om onze klanten te helpen bij hun energiemanagement, zowel vandaag als morgen. Door in te spelen op de globale trends van elektrificatie en digitalisering, bieden we oplossingen voor 's werelds meest dringende uitdagingen op het gebied van energiemanagement, en bouwen we mee aan een duurzamere samenleving voor iedereen, vandaag en in de toekomst.

Eaton is opgericht in 1911 en heeft zich voortdurend ontwikkeld om te voldoen aan de veranderende en groeiende behoeften van onze stakeholders. Met een omzet van bijna 25 miljard dollar in 2024, helpt het bedrijf klanten in meer dan 160 landen. Ga voor meer informatie naar www.eaton.nl. Volg ons op LinkedIn.