IFF與Reservas Votorantim在巴西簽署生物探勘合作協議

聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)與巴西投資公司Votorantim SA旗下綠色經濟部門Reservas Votorantim (rV)簽署了一項具有里程碑意義的合作協議，將在Reservas Votorantim擁有的巴西最大私人大西洋森林保護區Legado das Águas展開研究與生物探勘。該協議賦予IFF及其子公司LMR Naturals (LMR)獨家利用Legado das Águas本土植物群的權利，旨在開發用於香水和化妝品的新型獨特擷取物。根據協議，IFF將在rV位於這片3.1萬公頃保護區核心地帶的現有場地內建造一座新研究實驗室。新設施將使IFF的科學家和專家——包括調香師和調味師，以及LMR的植物學家和農學家——能夠研究和分析近1000種植物。

IFF香氣研發資深副總裁Charbel Bouez表示：「我們與Reservas Votorantim的合作使IFF能夠從地球上一個生態極為獨特的生物群系永續地取得新鮮且富有靈感的原料，有助於進一步提升人們對巴西大西洋森林的重視。rV強大的社群根基與LMR在天然原料領域的深厚專業知識相結合，為實現令人振奮的創新（香水和化妝品原料領域）奠定了獨特優勢。」

該合作還將rV置於巴西永續創新的尖端。透過在大西洋森林中應用其在土地管理和作物科學方面的深厚專業知識，rV在推動IFF開發以自然為基礎的解決方案方面發揮了策略性作用。此次合作強化了Legado das Águas保護區做為生物多樣性驅動創新全球典範的地位，展示了保護如何釋放新的商機。此外，身為香水、香料和生物科學創新領域的全球先驅，IFF深度投資巴西市場——該市場對再生原料的需求正在加快成長。該合作支援綠色經濟倡議的擴充，並鞏固了巴西永續採購和生態創業中心的地位。

Reservas Votorantim執行長David Canassa表示：「自Legado das Águas於13年前成立以來，秉承對森林的深入瞭解將釋放新的機會這一信念，我們一直持續投資於科學研究。生物探勘為社會提供了一系列解決方案，這正是我們數年前啟動該專案的原因——最終形成了我們認為是全球最大的大西洋森林物種基因庫。它是推進保護工作的強大盟友。」

透過其在巴西的首項生物探勘合作，IFF旨在利用消費者對巴西「超級」原料與日俱增的興趣。IFF的活動還將包括社群外展計畫，旨在提供最佳保護實務方法的技術指導，並促進具有成為下一個熱門原料潛力的本土植物的種植。借助IFF著名的永續採購高效能天然原料平台LMR Naturals的深厚專業知識，該計畫將把科學嚴謹性與當地生物多樣性相結合，為香水和化妝品創新釋放新的可能性。

與rV新建立的策略性合作夥伴關係也反映了IFF在其「從種子到瓶子」的香氣供應鏈中「創造更多美好」的持續使命，進一步與rV以研究為導向的「多重土地利用」永續業務發展方法保持一致。

點選此處進一步瞭解IFF透過香水創新「創造愉悅」的持續承諾。另請造訪Reservas Votorantim以瞭解更多關於Legado das Águas大西洋森林保護區的資訊。

《1995年私人證券訴訟改革法案》警示性聲明

本新聞稿包含聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」，包括《證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條。前瞻性陳述往往涉及預期的未來業務和財務表現及財務狀況，且通常包含「計畫」、「預期」、「預計」、「打算」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將」、「會」、「目標」等字詞和類似表述，以及這些字詞的變體或否定形式。前瞻性陳述本質上涉及不同程度的不確定性事項，例如關於新設施的時間安排或性質的陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本文發表之日，我們不承擔更新前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。

歡迎瞭解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我們透過科學、創造力和熱忱帶來愉悅體驗。身為香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者，我們推出具有開創性的永續創新成果，提升日常產品的品質，從而促進健康，愉悅感官，提升人類體驗。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽iff.com、LinkedIn、Instagram和Facebook。

歡迎瞭解LMR

LMR是IFF的內部能力平台，將大自然的精華與尖端技術相結合，為香水、化妝品和香料打造各種純淨原料。其總部位於格拉斯，旗下農學家團隊走遍全球，發現、種植、收穫和擷取最優質的天然原料，這些原料構成了令人難忘的香水和香料的象徵。如欲瞭解更多資訊，請造訪lmrnaturals.iff.com、Linkedin和Instagram。

關於Reservas Votorantim

Reservas Votorantim為綠色經濟開發以自然為基礎的解決方案。該公司在巴西不同生物群系管理約13萬公頃的私人領地，以土地及其生物多樣性的多重利用概念為基礎發展永續業務。Reservas Votorantim成立於2015年，由Votorantim S.A.獨資擁有。敬請造訪：https://www.reservasvotorantim.com/。

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)版權所有。除非另有說明，IFF、IFF標誌以及所有標有™、SM或®的商標和服務標記均歸IFF或IFF的附屬公司所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。