Kawasaki Heavy Industries et Amber Kinetics lancent un nouveau système technologique modernisant les réseaux électriques

MANILLE, Philippines--(BUSINESS WIRE)--Le 20 mai 2025, après des démonstrations de produits couronnées de succès, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) et Amber Kinetics (AK) ont signé un protocole d’accord prolongeant leur collaboration afin de promouvoir la technologie iVSG (Virtual Synchronous Generator) de KHI avec le FESS (Flywheel Energy Storage System) d’AK. Ce partenariat vise à garantir la fiabilité, la stabilité et la résilience des réseaux électriques. Plus les sources d’énergie renouvelables s’intègrent aux réseaux électriques, plus ceux-ci deviennent instables, comme l’a montré la récente panne majeure qui a touché la péninsule ibérique.

KHI a fortement apprécié le FESS d’AK par rapport aux batteries chimiques en raison de ses caractéristiques supérieures, telles que son cycle illimité, l’absence de risque d’incendie ou d’explosion et l’absence de problèmes d’élimination environnementale, ainsi que l’expérience éprouvée d’AK avec plus de 1,6 million d’heures de fonctionnement cumulées.

La combinaison de ces technologies offre une solution multifonctionnelle permettant de moderniser les réseaux électriques. Sa principale application consiste à améliorer la stabilité du réseau en fournissant l’inertie et la résilience nécessaires pour gérer les sources d’énergie renouvelables intermittentes. Le système iVSG de KHI permet aux équipements électroniques de puissance d’imiter le comportement stabilisateur des générateurs traditionnels, tandis que le FESS d’AK peut absorber et distribuer de l’énergie instantanément et de manière répétée sans perte d’efficacité. Ceci est crucial pour les projets d’augmentation des énergies renouvelables, où les volants d’inertie lissent les productions renouvelables volatiles, garantissant ainsi une alimentation électrique fiable. Cette capacité combinée est idéale pour les centaines d’installations de microréseaux prévues aux Philippines. Au-delà des énergies renouvelables à l’échelle du réseau, cette technologie est vitale pour les applications émergentes. Pour les chargeurs de véhicules électriques, le FESS peut servir de tampon, absorbant l’énergie pendant les périodes de faible demande et la distribuant pour alimenter les chargeurs rapides à courant continu. Cela atténue la pression sur le réseau et permet le déploiement de centres de recharge rapide sans nécessiter de coûteuses mises à niveau de l’infrastructure du réseau. Dans le secteur des télécommunications, le FESS offre une alternative fiable et nécessitant peu d’entretien aux alimentations sans interruption (ASI) à batterie pour les tours de téléphonie mobile et les centres de données, fournissant une alimentation instantanée en cas de panne afin de maintenir la continuité du service. Le temps de réponse rapide du FESS permet en outre de participer au négoce d’électricité grâce aux marchés des services auxiliaires. Les volants d’inertie peuvent effectuer une régulation de fréquence à haute valeur ajoutée, s’adaptant aux déséquilibres du réseau pour générer des revenus tout en améliorant la santé globale du réseau.

Edgar Chua, directeur général d’AK, explique que « le besoin de la technologie combinée FESS et iVSG a été reconnu par les gouvernements japonais et philippin, qui manifestent tous deux un vif intérêt et un soutien sans faille pour la nouvelle technologie FESS et iVSG en raison de ses applications polyvalentes et de sa durabilité globale. » AK et KHI ont également rendu une visite de courtoisie au ministère philippin de l’Énergie, qui a accueilli favorablement cette technologie pour les centaines d’installations de microréseaux en cours de réalisation, en plus des exigences croissantes en matière de stabilité du réseau dues à l’augmentation des énergies renouvelables.

Dans un premier temps, ce partenariat vise à mettre en œuvre et à développer la technologie combinée iVSG et FESS en Australie, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, avant de s’étendre à l’Europe et au reste du monde afin de contribuer à créer un avenir énergétique plus fiable et plus durable.

À propos d’Amber Kinetics

Amber Kinetics est un leader mondial dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie à volant d’inertie. La technologie de l’entreprise offre une solution de stockage d’énergie durable et sûre, avec des avantages clés tels qu’une capacité de cycle illimitée, aucun risque d’incendie ou d’explosion, et aucune matière dangereuse nécessitant une élimination spéciale. Avec plus de 1,6 million d’heures de fonctionnement cumulées à leur actif, les systèmes à volant d’inertie d’Amber Kinetics fonctionnent pour des applications de longue durée, améliorent la stabilité du réseau et favorisent l’intégration des énergies renouvelables. Les systèmes de l’entreprise sont déployés sur des marchés prioritaires, notamment en Australie, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis.

À propos de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. est une multinationale japonaise cotée en bourse qui fabrique des motos, des moteurs, des équipements lourds, des équipements énergétiques, aérospatiaux et de défense, du matériel roulant et des navires, son siège social étant situé à Minato, Tokyo, au Japon.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.