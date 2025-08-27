Andersen Consulting新增合作公司Skribble

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Skribble签署合作协议，拓展其战略与业务转型能力。Skribble是一家数字与品牌咨询公司，致力于为东南亚企业提供创新与运营转型支持。

Skribble成立于2020年，提供范围广泛的服务，包括品牌与传播战略、数字营销、定制技术开发、变革管理和平台解决方案。该公司通过将战略与执行相结合，为房地产、消费品、银行和政府领域的组织提供一体化的品牌、绩效和技术解决方案。凭借对流程优化的专注以及全面的创意和技术能力组合，Skribble帮助客户推动转型和增长。

Skribble首席执行官Chan Leong表示：“在Skribble，我们以将创意能量转化为战略成果而自豪。我们以精准和热情对待每一位客户，运用深厚的市场洞察力、敏锐的执行力以及对卓越的承诺，使我们的工作脱颖而出。我们的技能组合植基于对本地的了解，并且高度适用于其他地区。作为Andersen Consulting的合作公司，我们很高兴能将我们的方法扩展到需要原创性、速度和战略清晰度的全球项目中。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“当今客户需要的是兼具创造性思维与技术执行力，并能统筹战略与运营的合作伙伴公司。Skribble代表了这种融合。他们将品牌、绩效和数字创新联系起来的能力，使其成为Andersen Consulting不断发展的全球平台的有力补充。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。