Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Skribble toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar capaciteiten op het gebied van strategie en bedrijfstransformatie uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Skribble, een digitaal en merkadviesbureau dat bedrijven in Zuidoost-Azië helpt te innoveren en transformeren.

Skribble, opgericht in 2020, biedt een breed dienstenpakket, waaronder merk- en communicatiestrategie, digitale marketing, ontwikkeling van technologie op maat, verandermanagement en platformoplossingen. Het bedrijf ondersteunt organisaties in de vastgoedsector, consumptiegoederen, het bankwezen en de overheid door strategie en uitvoering op elkaar af te stemmen om geïntegreerde merk-, prestatie- en technologieoplossingen te leveren. Met een focus op procesoptimalisatie en een uitgebreide reeks creatieve en technische vaardigheden helpt Skribble klanten bij het stimuleren van transformatie en groei.

“Bij Skribble zijn we er trots op dat we creatieve energie omzetten in strategische resultaten", aldus Chan Leong, CEO van Skribble. “We benaderen elke klant met precisie en passie, waarbij we gebruikmaken van diepgaande marktinzichten, doelgerichte uitvoering en een toewijding aan uitmuntendheid die ons werk onderscheidt. Onze vaardigheden zijn geworteld in lokaal inzicht die ideaal door andere regio's kan worden overgenomen. Als samenwerkend bedrijf van Andersen Consulting zijn we enthousiast om onze aanpak uit te breiden naar wereldwijde projecten die creativiteit, snelheid en strategische duidelijkheid vereisen.”

“De klanten van vandaag hebben behoefte aan bedrijven die in staat zijn creatief te denken, technisch kunnen presteren en zowel op strategisch als operationeel gebied kunnen uitvoeren”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Skribble vertegenwoordigt deze combinatie. Haar vermogen om merk, prestaties en digitale innovatie met elkaar te verbinden, maakt Scribble een krachtige aanvulling op het groeiende wereldwijde platform van Andersen Consulting.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

