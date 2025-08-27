-

IFF e Reservas Votorantim firmano una collaborazione di bioprospettiva in Brasile

Legado das Águas, la riserva privata di foresta atlantica più grande del Brasile, ospiterà il primo laboratorio incentrato sulle foreste dell'IFF per l'innovazione sostenibile degli ingredienti nel settore dei profumi e dei cosmetici.

original Credit: Reservas Votorantim Images of Legado das Águas – Atlantic Forest Reserve in Brazil

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore degli aromi, dei profumi, degli ingredienti alimentari, della salute e delle scienze biologiche — e Reservas Votorantim (rV), la divisione green economy della società brasiliana di investimenti Votorantim SA, hanno firmato un sodalizio storico per la ricerca e la bioprospettiva a Legado das Águas, la riserva privata di foresta atlantica più grande del Brasile, di proprietà di Reservas Votorantim. L'accordo prevede per IFF e la sua controllata, LMR Naturals (LMR), l'accesso esclusivo alla flora nativa di Legado das Águas allo scopo di sviluppare nuovi estratti esclusivi destinati al settore della profumeria e dei cosmetici.

