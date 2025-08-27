IFF e Reservas Votorantim firmano una collaborazione di bioprospettiva in Brasile

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore degli aromi, dei profumi, degli ingredienti alimentari, della salute e delle scienze biologiche — e Reservas Votorantim (rV), la divisione green economy della società brasiliana di investimenti Votorantim SA, hanno firmato un sodalizio storico per la ricerca e la bioprospettiva a Legado das Águas, la riserva privata di foresta atlantica più grande del Brasile, di proprietà di Reservas Votorantim. L'accordo prevede per IFF e la sua controllata, LMR Naturals (LMR), l'accesso esclusivo alla flora nativa di Legado das Águas allo scopo di sviluppare nuovi estratti esclusivi destinati al settore della profumeria e dei cosmetici.

