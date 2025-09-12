Kawasaki Heavy Industries y Amber Kinetics lanzan un nuevo sistema tecnológico para modernizar las redes eléctricas

MANILA, Filipinas--(BUSINESS WIRE)--El 20 de mayo de 2025, tras el éxito de las demostraciones de productos, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) y Amber Kinetics (AK) firmaron un acuerdo de colaboración para promover la tecnología iVSG (generador síncrono virtual) de KHI con el sistema FESS (sistema de almacenamiento de energía con volante) de AK. El objetivo de esta colaboración es proporcionar fiabilidad, estabilidad y resiliencia a las redes eléctricas. A medida que las fuentes de energía renovable se integran cada vez más en las redes eléctricas, estas se vuelven más inestables, como ocurrió recientemente con el gran apagón que tuvo lugar en la Península Ibérica.

KHI valoró muy positivamente la FESS de AK frente a las baterías químicas debido a sus características superiores, como el número ilimitado de ciclos, la ausencia de riesgo de incendio o explosión y la ausencia de problemas medioambientales relacionados con su eliminación, así como al historial demostrado de AK, con más de 1,6 millones de horas de funcionamiento acumuladas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.