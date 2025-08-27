-

Altasciences y Evidence Matters anuncian una colaboración estratégica para impulsar la ingeniería de textos mejorada por IA para la redacción regulatoria en ciencias de la vida

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, CRO/CDMO totalmente integrada que ofrece soluciones integrales para el desarrollo de fármacos en fases tempranas, se complace en anunciar una colaboración estratégica con Evidence Matters, pionera en el campo de la ciencia de datos de ensayos clínicos e ingeniería de documentos.

La alianza aúna la experiencia de Altasciences en el desarrollo de fármacos en el mundo real con la innovadora tecnología de ingeniería de textos de Evidence Matters, pendiente de patente. Este avance ofrece una precisión casi determinista para la redacción regulatoria reduciendo la variabilidad y mejorando la calidad, la consistencia y la velocidad de la documentación.

La plataforma RegulatoryFlow ("RegFlow") y los servicios especializados de Evidence Matters unifican los datos y documentos clínicos, simplifican los flujos de trabajo y aceleran la labor de los profesionales clave de las ciencias de la vida, desde los redactores médicos hasta los especialistas en normativa.

