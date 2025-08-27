IFF en Reservas Votorantim ondertekenen een bioprospectiepartnerschap in Brazilië

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — wereldleider op het vlak van smaken, parfums, voedingsingrediënten, gezondheid en biowetenschappen — en Reservas Votorantim (rV), de afdeling groene economie van het Braziliaanse investeringsbedrijf Votorantim SA, hebben een belangrijk partnerschap ondertekend voor onderzoek en bioprospectie in Legado das Águas, het grootste privéreservaat van het Atlantisch Woud van Brazilië, in handen van Reservas Votorantim. Het akkoord verschaft IFF en haar dochteronderneming, LMR Naturals (LMR), exclusieve toegang tot de inheemse flora van Legado das Águas, met de bedoeling om nieuwe, unieke extracten te ontwikkelen voor de parfumindustrie en de cosmeticasector.

