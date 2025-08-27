Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza zdolności w zakresie strategii i transformacji przedsiębiorstw, zawierając umowę o współpracy z firmą konsultingową Skribble, która specjalizuje się w konsultacjach technologicznych i dotyczących wizerunku marki, wspierając innowacyjność i transformację działalności operacyjnej przedsiębiorstw z Azji Południowo-Wschodniej.

Założona w 2020 r. firma Skribble świadczy wachlarz różnorodnych usług, w tym w zakresie strategii budowania wizerunku i komunikacji, marketingu cyfrowego, spersonalizowanego rozwoju technologii, zarządzania zmianami oraz rozwiązań platformowych. Firma wspiera organizacje z sektorów nieruchomości, towarów konsumenckich, bankowości i administracji państwowej, dostosowując strategię do realizacji w celu dostarczenia jednolitych rozwiązań w zakresie marki, wyników i technologii. Skribble koncentruje się na optymalizacji procesów oraz wypracowaniu pełnego zbioru umiejętności kreatywnych i technicznych, aby pomagać klientom w pobudzeniu transformacji i rozwoju.

– Działania umożliwiające przełożenie kreatywnych strategii na strategiczne wyniki są dla Skribble powodem do dumy – powiedział Chan Leong, dyrektor generalny Skribble. – Każdemu klientowi zapewniamy precyzję i zaangażowanie, wykorzystując cenne informacje na temat rynku, rygorystyczną realizację i zobowiązanie na rzecz doskonałości, które wyróżnia nasze dokonania na tle konkurencji. U podstaw naszych umiejętności leży znajomość specyfiki lokalnej, ale umiejętności te znajdują łatwe zastosowanie również w innych regionach. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Andersen Consulting będziemy mogli zwiększyć skalę naszych działań i pozyskać globalne projekty wymagające oryginalności, tempa i strategicznej precyzji.

– Dziś klienci potrzebują firm potrafiących kreatywnie myśleć, dostarczać techniczne rozwiązania i realizować zarówno opracowane strategie, jak i bieżące działania – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Skribble spełnia wszystkie te wymagania. Dzięki zdolności do łączenia wizerunku, wyników i cyfrowych innowacji firma wniesie istotny wkład w rozwój globalnej platformy Andersen Consulting.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.