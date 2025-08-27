IFF und Reservas Votorantim gehen Partnerschaft über Bioprospektion in Brasilien ein

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — global führend bei Geschmacksstoffen, Düften, Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Gesundheit und Biowissenschaften — und Reservas Votorantim (rV), die Umweltsparte der brasilianischen Investmentfirma Votorantim SA, haben ein Abkommen über eine Partnerschaft zwecks Forschung und Bioprospektion in Legado das Águas, dem größten privaten Atlantischen Waldreservat im Besitz von Reservas Votorantim, abgeschlossen. Aufgrund dieses Abkommens haben IFF und deren Tochtergesellschaft LMR Naturals (LMR), exklusiven Zugang zu der natürlichen Flora von Legado das Águas. Ziel ist es, neue und einzigartige Extrakte für Parfüms und Kosmetika zu entwickeln. Als Teil des Abkommens wird IFF ein neues Forschungszentrum auf rV’s bestehender Anlage erbauen, die mitten in dem 31.000 Hektar großen Reservat liegt. So können die Wissenschaftler und Experten von IFF — wie zum Beispiel Spezialisten für Parfüms sowie Duftstoffe und LMR’s Botaniker und Agrarwissenschaftler — fast 1.000 Pflanzenarten studieren und analysieren.

„Dank unserer Partnerschaft mit Reservas Votorantim kann IFF nachhaltig frische und inspirierende Inhaltsstoffe aus einem der weltweit einzigartigsten Bioreservate gewinnen, was dem Ruf von Brasilien's Atlantischen Wald zugute kommen wird,” sagte Charbel Bouez, Senior Vice President of R&D bei IFF Scent. „Die starke Verwurzelung von rV in den Gemeinden und LMR’s gründliches Fachwissen über natürliche Inhaltsstoffe wird einzigartige, aufregende Innovationen für Düfte und kosmetische Inhaltsstoffe hervorbringen.”

Durch die Partnerschaft wird rV in Brasilien zum Pionier im Hinblick auf nachhaltige Innovationen. Dank dem gründlichen Fachwissen über die Pflege des Landes und über die Pflanzenwelt des Atlantischen Waldes spielt rV für IFF bei der Entwicklung von naturbelassenen Lösungen eine wichtige strategische Rolle. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung des Reservats Legado das Águas als globales Modell für die Biodiversität bewahrende Innovation und zeigt, dass Naturschutz neue geschäftliche Chancen hervorbringen kann. Darüber hinaus ist IFF als globaler Pionier für Düfte, Geschmacksstoffe und Bioscience-Innovationen weitflächig im brasilianischen Markt investiert - wo die Nachfrage nach erneuerbaren Inhaltsstoffen schnell steigt. Die Partnerschaft unterstützt die Ausbreitung von grünen Wirtschaftsinitiativen und stärkt die Position von Brasilien als Hub für nachhaltiges Sourcing und ökologisches Unternehmertum.

„Seit Legado das Águas vor 13 Jahren errichtet wurde, haben wir konsequent in wissenschaftliche Forschung investiert. Wir waren der Meinung, dass gründliche Kenntnisse über den Wald uns neue Möglichkeiten eröffnen würde,” sagte David Canassa, CEO von Reservas Votorantim. „Bioprospektion bietet der Gesellschaft Lösungen. Deshalb haben wir vor Jahren damit begonnen — und das Ergebnis ist die aus unserer Sicht umfangreichste genetische Bank von Arten des Atlantischen Waldes. So können wir dieses Reservat noch besser schützen.”

Durch die erste Bioprospektionspartnerschaft in Brasilien will IFF die wachsende Nachfrage nach „Superinhaltsstoffen" in Brasilien befriedigen. IFF wird auch Gemeinden mit technischem Rat zu Best Practices beim Naturschutz unterstützen und den Anbau neuer nativer Pflanzen anregen, um weitere Sensationen für Inhaltsstoffe zu entwickeln. Aufbauend auf dem gründlichen Fachwissen von LMR Naturals — IFF’s berühmte Plattform für nachhaltig gewonnene, leistungsstarke natürliche Inhaltsstoffe — wird die Initiative wissenschaftliche Strenge mit lokaler Biodiversität verbinden, um für Düfte und kosmetische Innovationen neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Die neu entstandene strategische Partnerschaft mit rV spiegelt auch IFF’s fortlaufende Mission wider, Mehr Gutes zu tun entlang der gesamten Lieferkette vom Samen bis zur Flasche. Dies passt gut zu rV’s auf Forschung beruhendem Ansatz der „Vielfältigen Landnutzung" für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung.

Wenn Sie mehr über IFF’s fortlaufenden Einsatz für „Freude bereiten durch innovative Düfte" erfahren möchten, dann klicken Sie hier. Besuchen Sie auch Reservas Votorantim , um mehr über das Waldreservat Legado das Águas zu erfahren.

