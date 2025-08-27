Andersen incorpora a la empresa colaboradora Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting Andersen Consulting incrementa sus capacidades estratégicas y de transformación empresarial con un acuerdo de colaboración con Skribble, una consultora digital y de marca que sustenta la innovación y la transformación operativa de las empresas del sudeste asiático.

Skribble fue fundada en 2020 y ofrece una amplia gama de servicios, en particular, servicios de estrategia de marca y comunicación, marketing digital, desarrollo de tecnología personalizada, gestión del cambio y soluciones de plataforma. La empresa asiste a las organizaciones del sector inmobiliario, de bienes de consumo, bancario y gubernamental, al coordinar la estrategia con la ejecución, para ofrecer soluciones integradas de marca, rendimiento y tecnología. Skribble se especializa en la optimización de los procesos y aplica un conjunto completo de habilidades creativas y técnicas para que sus clientes puedan impulsar la transformación y el crecimiento.

"Para nosotros en Skribble, es un orgullo poder traducir la energía creativa en resultados estratégicos", subrayó Chan Leong, director ejecutivo de Skribble. "Nos acercamos a cada cliente con precisión y pasión y aplicamos un profundo conocimiento del mercado, una ejecución precisa y un compromiso con la excelencia que distingue nuestro trabajo. Nuestras habilidades se fundan en el conocimiento local y se pueden transferir perfectamente a otras regiones. Siendo empresa colaboradora de Andersen Consulting, estamos entusiasmados por ampliar nuestra metodología a otros proyectos globales que exigen originalidad, rapidez y claridad estratégica".

"En la actualidad, los clientes necesitan empresas que puedan pensar de forma creativa, ofrecer resultados técnicos y ejecutar tanto la estrategia como las operaciones", señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Skribble representa precisamente esa combinación, gracias a su capacidad para conectar la marca, el rendimiento y la innovación digital que la convierte en una incorporación potente que consolida la creciente plataforma global de Andersen Consulting".

