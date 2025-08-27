-

Andersen incorpora a la empresa colaboradora Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting Andersen Consulting incrementa sus capacidades estratégicas y de transformación empresarial con un acuerdo de colaboración con Skribble, una consultora digital y de marca que sustenta la innovación y la transformación operativa de las empresas del sudeste asiático.

Skribble fue fundada en 2020 y ofrece una amplia gama de servicios, en particular, servicios de estrategia de marca y comunicación, marketing digital, desarrollo de tecnología personalizada, gestión del cambio y soluciones de plataforma. La empresa asiste a las organizaciones del sector inmobiliario, de bienes de consumo, bancario y gubernamental, al coordinar la estrategia con la ejecución, para ofrecer soluciones integradas de marca, rendimiento y tecnología. Skribble se especializa en la optimización de los procesos y aplica un conjunto completo de habilidades creativas y técnicas para que sus clientes puedan impulsar la transformación y el crecimiento.

"Para nosotros en Skribble, es un orgullo poder traducir la energía creativa en resultados estratégicos", subrayó Chan Leong, director ejecutivo de Skribble. "Nos acercamos a cada cliente con precisión y pasión y aplicamos un profundo conocimiento del mercado, una ejecución precisa y un compromiso con la excelencia que distingue nuestro trabajo. Nuestras habilidades se fundan en el conocimiento local y se pueden transferir perfectamente a otras regiones. Siendo empresa colaboradora de Andersen Consulting, estamos entusiasmados por ampliar nuestra metodología a otros proyectos globales que exigen originalidad, rapidez y claridad estratégica".

"En la actualidad, los clientes necesitan empresas que puedan pensar de forma creativa, ofrecer resultados técnicos y ejecutar tanto la estrategia como las operaciones", señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Skribble representa precisamente esa combinación, gracias a su capacidad para conectar la marca, el rendimiento y la innovación digital que la convierte en una incorporación potente que consolida la creciente plataforma global de Andersen Consulting".

Andersen Consulting es una consultora mundial que presta una gama completa de servicios, desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio polidimensional de Andersen Global, Andersen Global, especializándose en consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que brinda soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

