Andersen Consulting ajoute le cabinet collaborateur Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’étendre sa stratégie et ses capacités de transformation des affaires grâce à un accord de collaboration passé avec Skribble, un cabinet spécialisé dans le conseil numérique et l’accompagnement des marques qui soutient l’innovation et la transformation opérationnelle d’entreprises basées en Asie du Sud-Est.

Fondé en 2020, Skribble propose une large gamme de services, notamment en matière de stratégie de marque et de communication, de marketing numérique, de développement technologique sur mesure, de gestion des changements et de solutions de plateforme. Le cabinet accompagne des organisations des secteurs de l’immobilier, des biens de consommation, de la banque et de l’administration publique en alignant stratégie et exécution afin de proposer des solutions intégrées en matière de marque, de performance et de technologie. En se concentrant sur l’optimisation des processus et en tirant parti de son ensemble complet de compétences créatives et techniques, Skribble aide ses clients à dynamiser leur transformation et leur croissance.

« Chez Skribble, nous sommes fiers de transformer notre énergie créative en résultats stratégiques », a déclaré Chan Leong, PDG de Skribble. « Nous abordons chaque client avec précision et passion, en nous appuyant sur la connaissance approfondie du marché, l’exécution rigoureuse et l’engagement envers l’excellence qui caractérisent notre travail. Nos compétences sont fondées sur une connaissance approfondie du contexte local et sont hautement transférables à d’autres régions. En tant que cabinet collaborateur d’Andersen Consulting, nous sommes ravis d’adapter notre approche aux projets mondiaux qui exigent de l’originalité, de la rapidité et une grande clarté stratégique.

« Les clients d’aujourd’hui ont besoin de cabinets capables de faire preuve de créativité, de fournir des prestations techniques et de mettre en œuvre à la fois la stratégie et les opérations », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Skribble incarne cette combinaison. Leur capacité à établir le lien entre marque, performance et innovation numérique constitue un atout puissant pour la plateforme mondiale en pleine expansion d’Andersen Consulting. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

