Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora Skribble

A Andersen Consulting expande sua estratégia e capacidades de transformação de negócios através de um contrato de cooperação com a Skribble, uma consultoria digital e de marca que oferece suporte à inovação e à transformação operacional para empresas no Sudeste Asiático.

Fundada em 2020, a Skribble oferece uma ampla gama de serviços, incluindo estratégia de marca e comunicação, marketing digital, desenvolvimento de tecnologia personalizada, gestão de mudanças e soluções de plataforma. A empresa respalda organizações nos setores imobiliário, de bens de consumo, bancário e governamental, ao alinhar estratégia com execução para oferecer soluções integradas de marca, desempenho e tecnologia. Com foco na otimização de processos e um conjunto completo de habilidades criativas e técnicas, a Skribble ajuda seus clientes a impulsionar a transformação e o crescimento.

"Na Skribble, temos orgulho de traduzir energia criativa em resultados estratégicos", disse Chan Leong, Diretor Executivo da Skribble. "Abordamos cada cliente com precisão e paixão, aplicando profundo conhecimento de mercado, execução precisa e um compromisso com a excelência que distingue nosso trabalho. Nosso conjunto de habilidades tem por base a compreensão local, sendo altamente transferível para outras regiões. Como empresa colaboradora da Andersen Consulting, estamos animados em expandir nosso enfoque para projetos internacionais que exigem originalidade, rapidez e clareza estratégica."

"Os clientes de hoje precisam de empresas que pensem criativamente, entreguem com competência técnica, e executem estratégias e operações", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A Skribble representa esta combinação. Sua capacidade de conectar marca, desempenho e inovação digital a converte em uma poderosa incorporação à crescente plataforma mundial da Andersen Consulting."

Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 500 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

