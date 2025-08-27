-

Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande sua estratégia e capacidades de transformação de negócios através de um contrato de cooperação com a Skribble, uma consultoria digital e de marca que oferece suporte à inovação e à transformação operacional para empresas no Sudeste Asiático.

Fundada em 2020, a Skribble oferece uma ampla gama de serviços, incluindo estratégia de marca e comunicação, marketing digital, desenvolvimento de tecnologia personalizada, gestão de mudanças e soluções de plataforma. A empresa respalda organizações nos setores imobiliário, de bens de consumo, bancário e governamental, ao alinhar estratégia com execução para oferecer soluções integradas de marca, desempenho e tecnologia. Com foco na otimização de processos e um conjunto completo de habilidades criativas e técnicas, a Skribble ajuda seus clientes a impulsionar a transformação e o crescimento.

"Na Skribble, temos orgulho de traduzir energia criativa em resultados estratégicos", disse Chan Leong, Diretor Executivo da Skribble. "Abordamos cada cliente com precisão e paixão, aplicando profundo conhecimento de mercado, execução precisa e um compromisso com a excelência que distingue nosso trabalho. Nosso conjunto de habilidades tem por base a compreensão local, sendo altamente transferível para outras regiões. Como empresa colaboradora da Andersen Consulting, estamos animados em expandir nosso enfoque para projetos internacionais que exigem originalidade, rapidez e clareza estratégica."

"Os clientes de hoje precisam de empresas que pensem criativamente, entreguem com competência técnica, e executem estratégias e operações", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A Skribble representa esta combinação. Sua capacidade de conectar marca, desempenho e inovação digital a converte em uma poderosa incorporação à crescente plataforma mundial da Andersen Consulting."

Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 500 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting expande presença através de cooperação com Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprofunda suas capacidades estratégicas com a empresa colaboradora Ignis, uma agência de mídia líder, reforçando o compromisso da organização em oferecer soluções completas a clientes em todo o mundo. Fundada em Buenos Aires, a Ignis conquistou reputação por ajudar organizações a desenvolver e conquistar seus objetivos de marca. Com experiência em estratégia de comunicação de marketing, pesquisa de mercado, planejamento e compra de mídia e m...

Andersen Consulting incorpora empresa de consultoria e inteligência de mercado Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um contrato de cooperação com a Ventures, uma empresa líder em consultoria e inteligência corporativa com sede no Oriente Médio, que aperfeiçoa suas capacidades em análise de mercado, consultoria econômica e previsão setorial em setores-chave. Fundada em 2002, a Ventures oferece serviços abrangentes de consultoria, pesquisa de consumo e inteligência de negócios mediante suas divisões: Ventures Onsite, Ventures Connect e Pesquisa de M...

Andersen Consulting expande sua plataforma com a adição do Liberty IT Consulting Group da Austrália

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece ainda mais suas capacidades de transformação digital com a Liberty IT, fornecedora líder de transformação digital de nível empresarial para serviços financeiros. Fundada em 2016 e com sede na Austrália, a Liberty IT é especializada em consultoria tecnológica para organizações de serviços financeiros de alto nível, como bancos, empresas de gestão de patrimônio e bolsas de valores. A empresa atua na modernização de sistemas bancários...
Back to Newsroom