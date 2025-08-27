IFF y Reservas Votorantim firman un acuerdo de colaboración para realizar tareas de bioprospección en Brasil

SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), líder mundial en aromas, fragancias, ingredientes alimentarios, salud y biociencias, y Reservas Votorantim (rV), la división de economía verde de la firma de inversiones brasileña Votorantim SA, han suscrito una asociación histórica para la investigación y la bioprospección en Legado das Águas, la mayor reserva privada de la bosque atlántico de Brasil, propiedad de Reservas Votorantim. El acuerdo otorga a IFF y a su filial, LMR Naturals (LMR), acceso exclusivo a la flora autóctona de Legado das Águas con el objetivo de desarrollar extractos nuevos y únicos para perfumería y cosmética. Como parte del acuerdo, IFF construirá un nuevo laboratorio de investigación dentro de las instalaciones existentes de rV, situadas en el corazón de la reserva de 31 000 hectáreas. Las nuevas instalaciones permitirán a los científicos y expertos de IFF, incluidos perfumistas y aromistas, junto con los botánicos y agrónomos de LMR, estudiar y analizar cerca de 1000 especies de flora.

“Nuestra asociación con Reservas Votorantim permite a IFF obtener de forma sostenible ingredientes frescos e inspiradores de uno de los biomas más singulares del planeta desde el punto de vista ecológico. Y esto contribuye a una mayor apreciación del bosque atlántico brasileño”, declaró Charbel Bouez, vicepresidente sénior de I+D de IFF Scent. “Las sólidas raíces comunitarias de rV combinadas con la profunda experiencia de LMR en ingredientes naturales nos coloca en una posición única para ofrecer innovaciones apasionantes en fragancias e ingredientes cosméticos”.

La asociación también coloca a rV a la vanguardia de la innovación sostenible en Brasil. Al aplicar su enorme experiencia en la gestión de la tierra y la ciencia de los cultivos en el bosque atlántico, rV desempeña un papel estratégico al permitir el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza por parte de IFF. Gracias a esta colaboración se refuerza la posición de la reserva Legado das Águas como modelo global de innovación impulsada por la biodiversidad, demostrando cómo la conservación puede abrir nuevas oportunidades de negocio. Además, en su calidad de pionera mundial en innovación en biociencia, fragancias y sabores, IFF está profundamente comprometida con el mercado brasileño, donde la demanda de ingredientes renovables se está acelerando. La asociación apoya la expansión de las iniciativas de economía verde y refuerza la posición de Brasil como centro de abastecimiento sostenible y emprendimiento ecológico.

“Desde que se fundó Legado das Águas hace 13 años, hemos realizado inversiones constantes en investigación científica, impulsados por la convicción de que conocer con más profundidad el bosque abriría nuevas oportunidades”, declaró David Canassa, director ejecutivo de Reservas Votorantim. “La bioprospección ofrece una serie de soluciones para la sociedad, por lo que comenzamos a desarrollarla hace años, lo que ha culminado en lo que creemos que es el mayor banco genético de especies del bosque atlántico. Es, sin duda, un poderoso aliado para promover la conservación”.

A través de su primera asociación de bioprospección en Brasil, IFF pretende aprovechar el interés cada vez mayor de los consumidores por los “superingredientes” brasileños. Las actividades de IFF también incluirán programas de divulgación comunitaria diseñados para brindar orientación técnica sobre los mejores métodos de conservación y promover el cultivo de plantas autóctonas con potencial para convertirse en los próximos ingredientes de moda. Aprovechando la amplia experiencia de LMR Naturals, la reconocida plataforma de IFF para ingredientes naturales de alto rendimiento y origen sostenible, la iniciativa combinará el rigor científico con la biodiversidad local para abrir nuevas posibilidades a la innovación en fragancias y cosméticos.

La nueva alianza estratégica con rV también refleja la misión constante de IFF de to Do More Good (Hacer más el bien) en toda su cadena de suministro de fragancias, from seed to bottle (desde la semilla hasta el frasco), lo que encaja aún más con el enfoque de “Uso múltiple de la tierra” impulsado por la investigación de rV para el desarrollo empresarial sostenible.

Obtenga más información sobre el compromiso continuo de IFF con “Expresar la alegría a través de la innovación en fragancias” aquí. Además, visite Reservas Votorantim para obtener más información sobre la reserva forestal Legado das Águas Atlantic Forest.

Bienvenidos a IFF

En IFF (NYSE: IFF), expresamos la alegría a través de la ciencia, la creatividad y el corazón. Como líder mundial en aromas, fragancias, ingredientes alimentarios, salud y biociencias, ofrecemos innovaciones revolucionarias y sostenibles que mejoran los productos cotidianos, promoviendo el bienestar, deleitando los sentidos y mejorando la experiencia humana. Más información en iff.com, LinkedIn, Instagram y Facebook.

Bienvenidos a LMR

LMR es una división interna de IFF que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología más avanzada para crear una amplia gama de ingredientes puros para perfumería, cosmética y aromas. Con sede en Grasse, su equipo de agrónomos viaja por todo el mundo para descubrir, cultivar, cosechar y extraer ingredientes naturales de la más alta calidad que dan lugar a fragancias y aromas inolvidables. Más información en lmrnaturals.iff.com, Linkedin e Instagram.

Acerca de Reservas Votorantim

Reservas Votorantim desarrolla soluciones para la economía verde basadas en la naturaleza. La firma gestiona un territorio privado de aproximadamente 130 000 hectáreas en diferentes biomas de Brasil, donde desarrolla negocios sostenibles basados en el concepto del uso múltiple de la tierra y su biodiversidad. Reservas Votorantim fue fundada en 2015 y es propiedad exclusiva de Votorantim S.A. Visite: https://www.reservasvotorantim.com/.

