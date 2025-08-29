Eaton et ChargePoint annoncent le lancement des bornes de recharge DC V2X ultra-rapides et d’une nouvelle infrastructure d'alimentation électrique conçue pour transformer durablement l’avenir de la recharge des véhicules électriques.

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Eaton, entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, en collaboration avec ChargePoint, un des leaders du secteur des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd’hui le lancement d’une architecture de recharge ultra-rapide accompagnée d’une infrastructure énergétique complète, destinée à la recharge publique et aux flottes de véhicules. ChargePoint Express Grid, développé par Eaton, est une solution V2X (Vehicle-to-Everything) qui fournit jusqu’à 600 kW de puissance pour les véhicules électriques, avec une capacité de recharge en mégawatts pour les applications tertiaires lourdes.

La combinaison des bornes de recharge ChargePoint Express avec la gamme complète de solutions électriques développées par Eaton permet de dépasser les contraintes du réseau et répondre au défi posé par la demande croissante de recharge de véhicules électriques. En tirant parti de l’approche Everything as a Grid (L’énergie partout en réseau) d’Eaton et de ses capacités V2X intégrées, le système permet une synchronisation fluide entre les sources d’énergie renouvelable sur site, les dispositifs de stockage d’énergie et les batteries des véhicules. Il s’intègre également au marché énergétique local afin de réduire les coûts de recharge des flottes de VE. Déloyée à grande échelle en partenariat avec les fournisseurs d'électricité, cette architecture innovante pourra également contribuer à l’équilibrage du réseau électrique.

« L’accélération de l’électrification à grande échelle repose sur des technologies en pleine évolution, développées par des fabricants de confiance et pouvant être déployées plus rapidement tout en atteignant des standards plus élevés de fiabilité et d’efficacité à un coût nettement réduit. » explique Paul Ryan, vice président et directeur général de la division Energy Transition chez Eaton. « Notre partenariat avec ChargePoint permettra d’accélérer l’innovation dans le domaine de l’électrification grâce à des technologies évolutives judicieuses. »

« La nouvelle architecture ChargePoint Express, et plus encore, sa variante Express Grid, doivent faire évoluer la recharge DC rapide vers des niveaux de performance et une réduction des coûts inimaginables il y a peu de temps. Cette technologie très novatrice démontre encore une fois, s’il en était besoin, notre engagement en faveur de l’innovation » déclare Rick Wilmer, PDG de ChargePoint. « En s’appuyant sur les capacités réseau complètes développées par Eaton, ChargePoint fournit des solutions faisant des VE un choix économiquement avantageux sans même avoir à prendre en compte les incitations fiscales ou les subventions gouvernementales ».

Eaton concevra sur mesure chaque configuration Express Grid avec une infrastructure d'alimentation électrique complète, livrée prête au déploiement sur site. Une option de montage sur châssis est également proposée afin d’accélérer l’installation, de réduire les besoins en équipements et de simplifier le raccordement au réseau électrique ainsi qu’aux ressources énergétiques distribuées (RED). Eaton prévoit également de commercialiser, dès l’année prochaine, sa technologie de transformateur à semi-conducteurs, issue de l’acquisition récente de Resilient Power Systems Inc. ; cette innovation soutiendra les applications en courant continu dans le secteur des VE et au-delà.

L’architecture ChargePoint Express Grid développée par Eaton sera lancée à l’occasion du salon RE+ à Las Vegas au stand #V8071, où Eaton fera la démonstration de ses capacités innovantes permettant de faire progresser l’électrification et la transition énergétique. Par ailleurs, Luiz Huet de Bacellar, vice-président du département Engineering and Technology chez Eaton, interviendra pour présenter les avantages des microgrids en courant continu et expliquer comment Eaton œuvre à l’évolution des normes de sécurité pour les technologies DC. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les solutions Express seront disponibles à la commande pour une sélection de clients dès le premier trimestre 2026 en Amérique du Nord et en Europe et les livraisons commenceront au second semestre 2026. En savoir plus sur la gamme de bornes de recharge ChargePoint Express.

À propos de ChargePoint Holdings, Inc.

Depuis sa création en 2007, bien avant que les véhicules électriques ne deviennent courants, ChargePoint s’est imposé comme le leader de l’innovation dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. L’entreprise propose des solutions complètes, conçues pour servir l’ensemble de l’écosystème des véhicules électriques — du réseau électrique jusqu’au tableau de bord. L’entreprise accompagne l’ensemble des acteurs du secteur de la mobilité électrique, notamment les conducteurs de véhicules électriques, les propriétaires de bornes de recharge et les constructeurs automobiles. Animé par un engagement fort en faveur de l’accessibilité et de la fiabilité de ses produits, ChargePoint propose un vaste choix de logiciels, de matériels et de services garantissant une expérience de recharge fluide et intuitive pour les conducteurs de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe. ChargePoint propose aux conducteurs un accès facilité à la recharge, en les connectant à plus de 1,25 million de ports de recharge à travers le monde. ChargePoint a déjà permis de parcourir plus de 16 milliards de kilomètres grâce à l’énergie électrique, illustrant ainsi son engagement en faveur de l’électrification durable du secteur des transports et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour plus d’informations, consultez ChargePoint pressroom ou le site ChargePoint Investor Relations. Si vous représentez un média et que vous avez des questions, contactez le bureau de presse ChargePoint.

À propos d’Eaton

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie ; elle se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des datacenters, des fournisseurs d'électricité, de l'industrie, du tertiaire, de la construction de machines, du résidentiel, de l'aéronautique et de la mobilité. Nous sommes guidés par notre engagement à adopter la bonne conduite dans les affaires, à agir de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie — aujourd'hui comme demain. En capitalisant sur les tendances globales de croissance que sont l’électrification et la digitalisation, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents pour la planète en matière de gestion énergétique et contribuons à la construction d’un avenir plus durable.

Fondé en 1911, Eaton a continuellement évolué afin de s’adapter au développement des besoins de ses clients. Avec un chiffre d’affaires de près de 25 milliards de dollars en 2024, l’entreprise sert des clients répartis dans plus de 160 pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.