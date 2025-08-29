Andersen Consulting tilføjer samarbejdsfirmaet Skribble

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for strategi og virksomhedstransformation gennem en samarbejdsaftale med Skribble, der er et rådgivningsfirma inden for digital teknologi og branding, der hjælper virksomheder i Sydøstasien med innovation og driftsmæssig transformation.

Skribble, der blev etableret i 2020, tilbyder en bred vifte af services, herunder brand- og kommunikationsstrategi, digital markedsføring, specialudvikling af teknologi, forandringsledelse og platformsløsninger. Virksomheden hjælper organisationer inden for ejendomme, forbrugsvarer, bankverdenen og den offentlige sektor ved at sikre, at strategi og eksekvering er tæt forbundet – med henblik på at levere integrerede løsninger inden for brand, performance og teknologi. Skribbe fokuserer på procesoptimering har kreative og tekniske kompetencer, der hjælper kunderne med at skabe forandringer og vækst.

"Hos Skribble arbejder vi på at omsætte kreativ energi til strategiske resultater," sagde Chan Leong, CEO for Skribble. "Vi tilgår alle kunder med detaljeorienterethed og passion og anvender dyb markedsindsigt, skarp eksekvering og en dedikation til kvalitet, der adskiller os fra vores konkurrenter. Vores kompetencer er forankret i en forståelse af det lokale miljø og kan let overføres til andre regioner. Som samarbejdspartner med Andersen Consulting ser vi frem til at skalere vores tilgang til globale projekter, der kræver originalitet, fartog strategisk klarhed."

"Nutidens kunder har brug for virksomheder, der kan tænke kreativt, levere teknologiske løsninger og eksekvere både på strategi og drift," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Skribble er et godt eksempe på den kombination. Deres evne til at forbinde brand, performance og digital innovation gør dem til en stærk tilføjelse til Andersen Consultings voksende globale platform."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af løsninger inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning via en global platform med mere end 20.000 fagfolk og tilstedeværelse på over 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

