Andersen Consulting新增合作公司Skribble

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Skribble簽署合作協議，擴充其策略與業務轉型能力。Skribble是一家數位與品牌顧問公司，致力於為東南亞企業提供創新與營運轉型支援。

Skribble成立於2020年，提供廣泛的服務，包括品牌與傳播策略、數位行銷、客製化技術開發、變革管理和平台解決方案。該公司透過將策略與執行相結合，為房地產、消費品、銀行和政府領域的組織提供整合式的品牌、績效和技術解決方案。憑藉對流程最佳化的專注以及全面的創意和技術能力組合，Skribble協助客戶推動轉型和成長。

Skribble執行長Chan Leong表示：「Skribble以將創造力轉化為策略成果而驕傲。我們以精準和熱情對待每一位客戶，運用深厚的市場洞察力、敏銳的執行力以及對卓越的承諾，使我們的工作脫穎而出。我們的技能組合植基於對本地的瞭解，並且高度適用於其他地區。身為Andersen Consulting的合作公司，我們很高興能將我們的方法擴充到需要原創性、速度和策略清晰度的全球專案中。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「當今客戶需要的是兼具創造性思維與技術執行力，並能統籌策略與營運的合作夥伴公司。Skribble代表了這種融合。他們將品牌、績效和數位創新連結起來的能力，使其成為Andersen Consulting不斷發展的全球平台的強力補充。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

