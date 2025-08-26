Andersen Global breidt aanwezigheid in Pakistan uit met Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global voegt transactieadviesdiensten toe in Centraal-Azië via een samenwerkingsovereenkomst met Bridge Factor, met hoofdkantoor in Pakistan.

Bridge Factor is een financieel adviesbureau dat gespecialiseerd is in kapitaalsverwerving, fusies en overnames, projectfinanciering, herstructurering en waardering. Het bedrijf is al meer dan twintig jaar actief en heeft sectorexpertise in de sectoren energie en duurzame energie, bankwezen en financiën, infrastructuur, telecom, transport en productie. Het bedient een klantenbestand van investeerders, multinationals en overheidsinstanties in Pakistan, het Midden-Oosten, Europa en Azië.

"We werken doelgericht en nauwkeurig om duidelijke, bruikbare resultaten te leveren in complexe financiële omgevingen," aldus Akbar Bilgrami, CEO van Bridge Factor. "Ons team heeft een reputatie van uitmuntendheid opgebouwd door klanten te begeleiden bij enkele van de meest uitdagende en transformerende financiële transacties. Onze samenwerking met Andersen Global markeert een belangrijke mijlpaal in ons traject. We vergroten ons bereik en versterken ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het omgaan met grote belangen."

"Het uitbreiden van onze transactionele capaciteiten is een prioriteit, terwijl we doorgaan met het bouwen van een naadloos, geïntegreerd platform dat de beste adviesdiensten levert aan klanten wereldwijd," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Bridge Factor brengt de diepgaande ervaring, discipline en marktrelaties die essentieel zijn om te navigeren door de complexe financiële landschappen van de regio. Hun uitzonderlijke staat van dienst in het uitvoeren van hoogwaardige corporate finance-opdrachten, gecombineerd met hun sectorale expertise, versterkt ons vermogen om strategische oplossingen aan klanten te leveren."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch onafhankelijke, aangesloten bedrijven, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, recht en taxaties over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse aangesloten bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 20.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 500 locaties via zjn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

