Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Pakistan med Bridge Factor

Bridge Factor er et finansielt rådgivningsfirma, der specialiserer sig i kapitalfremskaffelse, fusioner og opkøb, projektfinansiering, omstrukturering og værdiansættelse. Firmaet har eksisteret i mere end to årtier og har ekspertise inden for områder som energi og bæredygtig energi, bank og finansverdenen, infrastruktur, telekommunikation, transport og fremstillingsindustrien. Virksomheden har en kundebase bestående af investorer, multinationale selskaber og offentlige institutioner i Pakistan, Mellemøsten, Europa og Asien.

"Vi arbejder formålsrettet med sans for detaljer for at levere klare, handlingsorienterede resultater i komplekse finansielle miljøer," sagde Akbar Bilgrami, der er CEO for Bridge Factor. "Vores team har opbygget et stærkt ry ved at guide kunder gennem nogle af de mest udfordrende og transformative finansielle transaktioner. Vores samarbejde med Andersen Global udgør en vigtig milepæl på vores rejse, da det udvider vores rækkevidde og styrker vores evne til at hjælpe kunder i situationer, der er forbundet med høj risiko."

"Udvidelsen af vores kompetencer inden for transaktioner er en prioritet i vores arbejde med at opbygge en sammenhængende, integreret platform, der leverer brancheførende rådgivning til kunder globalt," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Bridge Factor bidrager med mangeårig erfaring, disciplin og markedsrelationer, der er afgørende for at navigere i regionens komplekse finansielle landskaber. Deres enestående resultater for højt profilerede virksomhedstransaktioner kombineret med deres brancheekspertise styrker vores evne til at levere strategiske løsninger til vores kunder."

