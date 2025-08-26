Andersen Global zwiększa obecność w Pakistanie wraz z nawiązaniem współpracy z Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global doskonali potencjał w Azji Środkowej, wzbogacając dotychczasową ofertę o usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego poprzez zawarcie umowy o współpracy z firmąBridge Factor z siedzibą w Pakistanie.

Bridge Factor jest firmą świadczącą usługi doradztwa finansowego, która specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału, fuzjach i przejęciach, finansowaniu projektów, restrukturyzacji oraz usługach wyceny. Firma, która prowadzi działalność od ponad dwudziestu lat, może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie energetyki i zrównoważonej energii, bankowości i finansów, infrastruktury, usług telekomunikacyjnych, transportu i produkcji, a do jej grona klientów należą inwestorzy, przedsiębiorstwa międzynarodowe i podmioty rządowe z Pakistanu, Bliskiego Wschodu, Europy oraz Azji.

– Prowadzimy celowe i precyzyjne działania w celu dostarczania przejrzystych i wymiernych rezultatów w złożonym otoczeniu finansowym – powiedział Akbar Bilgrami, dyrektor generalny Bridge Factor. – Nasz zespół wypracował reputację doskonałego dostawcy usług wspierającego klientów w obliczu najtrudniejszych i najbardziej przełomowych transakcji finansowych. Współpraca z Andersen Global wyznacza istotny krok w historii firmy, ponieważ pozwala zwiększyć zasięg naszej oferty i zwiększyć zdolności pod względem wspierania klientów mierzących się z poważnymi wyzwaniami.

– Zwiększenie zdolności w obszarze transakcji to nasz priorytet, ponieważ pragniemy w dalszym ciągu budować płynną, zintegrowaną platformę świadczącą najlepsze w swojej klasie usługi doradcze klientom z całego świata – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma Bridge Factor zapewnia bogate doświadczenie, dyscyplinę i relacje wypracowane na rynku, które są nieodzowne dla stawienia czoła zawiłościom otoczenia finansowego w tym regionie. Jej wybitne dokonania pod względem realizacji firmowych transakcji finansowych opiewających na znaczne sumy, a także znajomość poszczególnych sektorów pozwolą nam zwiększyć zdolności pod względem dostarczania klientom strategicznych rozwiązań.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 20 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 500 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.