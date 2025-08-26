アンダーセン・グローバル、ブリッジ・ファクターと提携しパキスタンでのプレゼンスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、パキスタンに本社を置くブリッジ・ファクターとのコラボレーション契約を通じて、中央アジアにおける金融アドバイザリー機能を強化します。

ブリッジ・ファクターは、資金調達、M&A、プロジェクトファイナンス、事業再編、そしてバリュエーションを専門とする金融アドバイザリー会社です。20年以上の実績を持つ同社は、電力・再生可能エネルギー、銀行・金融、インフラ、通信、運輸、製造業といった幅広いセクターに精通し、パキスタン、中東、ヨーロッパ、アジアの投資家、多国籍企業、政府機関といった顧客基盤にサービスを提供しています。

ブリッジ・ファクターのCEOであるアクバル・ビルグラミは、「当社は、複雑な金融環境において、明確で実用的な結果を提供するために、目的意識と緻密なアプローチで業務に取り組んでいます。当社のチームは、最も困難で変革をもたらす金融取引においてクライアントをサポートすることで、卓越した実績を築いてきました。アンダーセン・グローバルとの提携は、当社の歩みにおける重要な節目となり、対象地域を拡大し、リスクの大きな状況にあるクライアントを支援する能力を強化するものです」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「当社は、世界中のお客様に最高クラスのアドバイザリーサービスの提供とシームレスで統合されたプラットフォームの構築を継続する中、金融取引分野における能力拡大は当社の最優先事項となっています。ブリッジ・ファクターは、この地域の複雑な金融環境を乗り切るために不可欠な、豊富な経験、専門性、そして市場との良好な関係をもたらします。高価値のコーポレートファイナンス案件の遂行における同社の卓越した実績と、業界専門知識を組み合わせることで、お客様に戦略的ソリューションを提供する当社の能力が強化されます」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、評価の専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームの国際団体です。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界中に2万人以上の専門家を擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点を展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。