Petrobras concede à Katalyst um contrato estratégico para serviços de dados geocientíficos no Brasil

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--A Katalyst Data Management, líder global em serviços de operações de dados e gestão de dados subsuperfícies, tem o prazer de anunciar que a Petrobras, maior empresa de energia do Brasil, juntou-se oficialmente ao seu portfólio de clientes. O contrato entre as duas empresas foi assinado em 23 de maio de 2025, representando um marco significativo no crescimento e na presença da Katalyst no mercado brasileiro.

Através da Geopost, subsidiária no Brasil, essa parceria reforça a posição estratégica da Katalyst na América do Sul, expandindo o alcance das suas tecnologias e serviços focados na transformação digital, operações de dados e gestão de dados subsuperfícies. Em um novo contrato de 4 anos, a Katalyst facilitará os dados geocientíficos, movimento de dados e entrega de dados entre a Petrobras e todos os seus parceiros no Brasil. Esse contrato estabelece a Katalyst como um provedor líder em gestão e operações de dados na América do Sul.

O novo contrato reafirma o compromisso da Katalyst com a expansão das suas operações na América Latina e o impulsionamento da excelência operacional para os seus clientes. A empresa agradece a Petrobras por sua confiança e está na expectativa de contribuir com sua expertise global aos projetos e desafios técnicos que estão moldando o futuro da energia no Brasil.

"O Brasil é o maior produtor de petróleo e gás na América do Sul e pioneiro global no desenvolvimento de recursos em águas ultra profundas", afirmou Christiano Lopes, diretor de tecnologia da Katalyst. "A Petrobras abriu o caminho quanto à aplicação de tecnologias avançadas para explorar e gerenciar esses ativos complexos. Estamos honrados de poder apoiar este trabalho crítico, e a expertise que a Katalyst desenvolveu ao longo dos anos nos posiciona como um parceiro estratégico de confiança. Essa conquista representa um marco significante no nosso plano de ação para expandir todos os nossos serviços na América do Sul e continuar proporcionando valor aos nossos clientes ao redor do mundo".

"A Katalyst continua investindo e priorizando o valor aos clientes centrado em dados subsuperfícies", afirmou Steve Darnell, presidente e CEO da Katalyst. "Tudo o que fazemos e desenvolvemos foca em fornecer aos nossos clientes acesso rápido a dados de alta qualidade, tanto públicos quanto privados. Seja através das nossas tecnologias líderes de mercado, iGlass, e das plataformas de dados, Market Watch, ou fornecendo serviços que expõem mais os dados dos nossos clientes, a Katalyst estará na vanguarda da inovação neste espaço. A América do Sul, com o Brasil na liderança, é incrivelmente importante para a nossa estratégia global a longo prazo. Não poderíamos estar mais entusiasmados com este contrato com a Petrobras, e estamos na expectativa de ter uma longa parceria mutualmente benéfica".

Sobre a Katalyst

A Katalyst Data Management é a líder global em gestão de dados subsuperfície. Nossa tecnologia e nossos serviços fornecem às empresas de gás e petróleo soluções comprovadas para lidar com o difícil desafio de gerenciar uma vasta quantidade de dados e informações subsuperfícies. A solução de ponta a ponta da Katalyst inclui todos os passos do processo, desde a captura e verificação de dados, armazenamento e organização de dados, até a comercialização de dados subsuperfície online. Os serviços exclusivos da Katalyst incluem a solução iGlass na web para gestão de dados subsuperfície, o Market Watch para acesso aos dados públicos e sua visualização, e o site de comércio eletrônico SeismicZone para marketing de dados. Para saber mais sobre a Katalyst, acesse www.katalystdm.com.

