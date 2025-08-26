-

Andersen Global amplía su presencia en Pakistán con Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global suma capacidades de asesoramiento en transacciones en Asia Central a través de un acuerdo de colaboración con Bridge Factor, con sede en Pakistán.

Bridge Factor es una firma de asesoría financiera especializada en captación de capital, fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos, reestructuración y valoración. Con más de dos décadas de experiencia, la firma abarca los sectores de energía eléctrica y sostenible, banca y finanzas, infraestructura, telecomunicaciones, transporte y manufactura, y atiende a una cartera de clientes compuesta por inversores, multinacionales y entidades gubernamentales en Pakistán, Oriente Medio, Europa y Asia.

“Trabajamos con un propósito y precisión para ofrecer resultados claros y prácticos en entornos financieros complejos”, afirmó Akbar Bilgrami, director ejecutivo de Bridge Factor. “Nuestro equipo ha forjado una reputación de excelencia al guiar a los clientes en algunas de las transacciones financieras más desafiantes y transformadoras. Nuestra colaboración con Andersen Global marca un hito importante en nuestra trayectoria, ya que amplía nuestro alcance y mejora nuestra capacidad para apoyar a los clientes que se enfrentan a situaciones de alto riesgo”.

“Ampliar nuestras capacidades transaccionales es una prioridad a medida que continuamos construyendo una plataforma integrada y eficiente que ofrece servicios de asesoría de primer nivel a clientes de todo el mundo”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Bridge Factor aporta la profunda experiencia, disciplina y relaciones de mercado esenciales para desenvolverse en los complejos panoramas financieros de la región. Su excepcional trayectoria en la ejecución de proyectos de finanzas corporativas de alto valor, sumada a su experiencia sectorial, refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones estratégicas a nuestros clientes”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales, legales y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

