World Wide Technology se asocia con Ideas en Acción para apoyar a las mujeres en STEM en toda Costa Rica

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--World Wide Technology (WWT), un proveedor global de soluciones tecnológicas, se ha asociado con Ideas en Acción para lanzar Red MenTe: Impulso a la Empleabilidad, una iniciativa de desarrollo profesional diseñada para equipar a mujeres en toda Costa Rica con las habilidades y herramientas necesarias para tener éxito en campos STEM de alta demanda. El programa involucrará a más de 50 participantes de la Red MenTe, la Red Nacional de Mujeres en Tecnología de Ideas en Acción.

A través de esta asociación, 60 mujeres de la Red MenTe recibirán becas completas para participar en un programa de capacitación virtual de 16 semanas, obteniendo certificaciones en áreas como análisis de datos, ciberseguridad, computación en la nube y movilidad digital. Los cursos se impartirán a través del Centro de Tecnología Avanzada (ATC en inglés) de WWT, un ecosistema colaborativo de las soluciones de hardware y software más avanzadas del mundo.

“WWT está comprometido con crear más acceso a la educación y el empleo en el sector tecnológico”, dijo Elkin Suarez Durall, Gerente General de WWT Costa Rica. “Al permitir el acceso a nuestro ATC, estamos empoderando a los participantes no solo con habilidades técnicas, sino también con la confianza y la experiencia necesarias para navegar el futuro del trabajo”.

Además de la capacitación técnica, los participantes recibirán apoyo para la preparación profesional a través de talleres sobre elaboración de currículums, entrevistas simuladas y sesiones de mentoría individual diseñadas para fortalecer habilidades como comunicación estratégica, trabajo en equipo, liderazgo y desarrollo profesional en general.

Como parte del programa, WWT e Ideas en Acción también organizarán sesiones de aprendizaje presenciales en la oficina de WWT Costa Rica, brindando a los participantes valioso tiempo cara a cara con modelos a seguir de la industria y oportunidades para obtener experiencia práctica.

“Sin importar su formación, las mujeres de todo el país ahora tendrán acceso a conocimientos y oportunidades que pueden transformar sus vidas”, dijo Noelia Murillo, Directora Ejecutiva de Ideas en Acción. “Esta colaboración nos permite abrir nuevas puertas en el sector tecnológico”.

Esta iniciativa refleja la pasión de WWT por desarrollar a los líderes del mañana. WWT fomenta la próxima generación invirtiendo en educación enfocada en STEM, pasantías y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo en todo el mundo. A través de los esfuerzos e inversiones de WWT, la empresa se esfuerza por crecer y retener a individuos capaces de liderar en el futuro. Mujeres en Acción marca un paso significativo en los esfuerzos de compromiso con la comunidad de WWT Costa Rica y se alinea con su misión más amplia de impulsar la innovación.

Acerca de World Wide Technology

Fundada en 1990, World Wide Technology (WWT) es un proveedor global de soluciones tecnológicas que lidera la Revolución Digital y de IA. WWT combina el poder de la estrategia, la ejecución y la asociación para acelerar los resultados de transformación digital para organizaciones de todo el mundo. A través de su Centro de Tecnología Avanzada, un ecosistema colaborativo de las soluciones de hardware y software más avanzadas del mundo, WWT ayuda a clientes y socios a conceptualizar, probar y validar soluciones tecnológicas innovadoras para obtener los mejores resultados empresariales y luego las implementa a escala a través de sus capacidades globales de almacenamiento, distribución e integración.

Con más de 12,000 empleados en WWT y Softchoice y más de 60 ubicaciones en todo el mundo, la cultura de WWT, construida sobre un conjunto de valores fundamentales y filosofías de liderazgo establecidas, ha sido reconocida durante 14 años consecutivos por Fortune y Great Place To Work® por su combinación única de determinación, innovación y creación de un gran lugar para trabajar para todos.

Conéctese con WWT: Twitter | Instagram | Facebook | LinkedIn

Acerca de Ideas en Acción

Ideas en Acción es una comunidad que promueve el acceso y la cogeneración de conocimientos, habilidades y oportunidades para el bienestar. Su trabajo se basa en la innovación colaborativa, con el propósito de preparar agentes de cambio para la Era del Conocimiento, sin dejar a nadie atrás. Su enfoque principal es empoderar a las mujeres costarricenses desarrollando habilidades estratégicas y técnicas que mejoren su empleabilidad y calidad de vida. Ideas en Acción es una asociación sin fines de lucro que nació en 2014 a partir de un evento TEDx bajo la premisa de llevar las ideas presentadas a la acción colaborativa.

Conéctese con Ideas en Acción: Instagram | Facebook | LinkedIn