Andersen Global通过新增合作公司Bridge Factor拓展巴基斯坦业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与总部位于巴基斯坦的Bridge Factor达成合作协议，从而在中亚地区新增交易咨询服务能力。

Bridge Factor是一家金融咨询公司，专注于资本筹集、并购、项目融资、重组和估值领域。该公司已运营超过二十年，行业专业知识涵盖电力与可持续能源、银行与金融、基础设施、电信、交通和制造业，服务的客户包括巴基斯坦、中东、欧洲和亚洲的投资者、跨国公司及政府实体。

Bridge Factor首席执行官Akbar Bilgrami表示：“我们以精准的目标导向，在复杂的金融环境中提供清晰且可执行的成果。我们的团队通过引导客户完成一些最具挑战性和变革性的金融交易，树立了卓越的声誉。与Andersen Global的合作是我们发展历程中的重要里程碑，拓展了我们的业务覆盖范围，并增强了我们支持客户应对高风险事务的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在持续构建无缝一体化平台、为全球客户提供一流咨询服务的过程中，拓展交易能力是我们的首要任务。Bridge Factor具备应对该地区复杂金融格局所必需的深厚经验、专业素养和市场关系。其在执行高价值企业金融项目方面的卓越往绩，结合其行业专业知识，提升了我们为客户提供战略解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过2万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

