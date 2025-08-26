Andersen Global透過新增合作公司Bridge Factor擴大巴基斯坦業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與總部位於巴基斯坦的Bridge Factor達成合作協議，從而在中亞地區新增交易顧問服務能力。

Bridge Factor是一家金融顧問公司，專注於資本募集、購併、專案融資、重整和估值領域。該公司已營運超過二十年，產業專業知識涵蓋電力與永續能源、銀行與金融、基礎建設、電信、交通和製造業，服務的客戶包括巴基斯坦、中東、歐洲和亞洲的投資人、跨國企業及政府實體。

Bridge Factor執行長Akbar Bilgrami表示：「我們以精準的目標導向，在複雜的金融環境中提供清晰且可執行的成果。我們的團隊透過導引客戶完成一些最具挑戰性和變革性的金融交易，樹立了卓越的聲譽。與Andersen Global的合作是我們發展歷程中的重要里程碑，擴大了我們的業務涵蓋範圍，並強化了我們支援客戶因應高風險事務的能力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在持續建構順暢整合式平台、為全球客戶提供一流顧問服務的過程中，擴展交易能力是我們的首要任務。Bridge Factor具備因應該地區複雜金融格局所需的深厚經驗、專業素養和市場關係。其在執行高價值企業金融專案方面的卓越記錄，結合其產業專業知識，提升了我們為客戶提供策略解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過2萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

