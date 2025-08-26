Andersen Global expande presença no Paquistão com a Bridge Factor

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--a Andersen Global adiciona recursos de consultoria em transações na Ásia Central por meio de um acordo de colaboração com a Bridge Factor, com sede no Paquistão.

A Bridge Factor é uma empresa de consultoria financeira especializada em captação de recursos, fusões e aquisições, financiamento de projetos, reestruturação e avaliação. Com mais de duas décadas de atuação, a experiência da empresa abrange os setores de energia e energia sustentável, bancos e finanças, infraestrutura, telecomunicações, transporte e manufatura, atendendo a uma base de clientes composta por investidores, multinacionais e entidades governamentais no Paquistão, Oriente Médio, Europa e Ásia.

“Com propósito e precisão, entregamos resultados claros e acionáveis em ambientes financeiros complexos”, afirmou Akbar Bilgrami, CEO da Bridge Factor. “Nossa equipe construiu uma reputação de excelência ao orientar clientes em algumas das transações financeiras mais desafiadoras e transformadoras. A colaboração com a Andersen Global é um marco importante em nossa trajetória, pois amplia nosso alcance e fortalece nossa capacidade de apoiar clientes em situações de alto risco.”

“Expandir nossas capacidades transacionais é uma prioridade enquanto seguimos construindo uma plataforma verdadeiramente integrada, capaz de oferecer os melhores serviços de consultoria a clientes em todas as partes do mundo”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Bridge Factor agrega profunda experiência, disciplina e relacionamentos estratégicos no mercado – elementos essenciais para navegar pelos complexos cenários financeiros da região. Seu histórico excepcional na execução de contratos de finanças corporativas de alto valor, aliado à expertise setorial, fortalece nossa capacidade de entregar soluções estratégicas aos clientes.”

