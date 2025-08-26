Andersen Global renforce sa présence au Pakistan avec Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de consolider ses capacités de conseil en transactions en Asie centrale en concluant un accord de collaboration avec le cabinet Bridge Factor, basé au Pakistan.

Bridge Factor est un cabinet de conseil financier spécialisé dans la levée de capitaux, les fusions et acquisitions, le financement de projets, les restructurations et les évaluations. Présent depuis plus de vingt ans, le cabinet possède une expertise sectorielle couvrant l’électricité et les énergies renouvelables, la banque et la finance, les infrastructures, les télécommunications, les transports et l’industrie manufacturière. Sa clientèle est composée d’investisseurs, de multinationales et d’entités gouvernementales basés au Pakistan, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.

« Nous travaillons avec détermination et précision pour obtenir des résultats clairs et exploitables dans des environnements financiers complexes », a déclaré Akbar Bilgrami, directeur général de Bridge Factor. « Notre équipe s’est forgé une réputation d’excellence en guidant nos clients à travers certaines des transactions financières les plus exigeantes et les plus transformatrices. Notre collaboration avec Andersen Global marque une étape importante dans notre parcours, car elle nous permet d’élargir notre champ d’action tout en renforçant notre capacité à accompagner nos clients dans la gestion de leurs enjeux majeurs. »

« L’expansion de nos capacités transactionnelles est une priorité alors que nous continuons à construire une plateforme intégrée et transparente offrant des services de conseil de premier ordre à nos clients du monde entier », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Bridge Factor apporte une expérience approfondie, une grande rigueur et un solide réseau sur le marché, autant d’atouts essentiels pour naviguer dans le paysage financier complexe de la région. Leur expérience exceptionnelle dans la réalisation de missions de financement d’entreprise à forte valeur ajoutée, alliée à leur expertise sectorielle, nous permet de renforcer notre capacité à proposer à nos clients des solutions stratégiques. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants basés dans le monde entier, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 20 000 collaborateurs dans le monde et est présente dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.