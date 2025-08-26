-

Andersen Global espande la presenza in Pakistan con Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global apporta capacità di advisory sulle transazioni nell'Asia centrale grazie a un accordo di collaborazione con Bridge Factor, che ha sede in Pakistan.

Bridge Factor è una società di consulenza finanziaria specializzata in raccolta di capitali, fusioni e acquisizioni, project finance, ristrutturazioni e valutazioni. È operativa da oltre vent'anni e vanta competenze settoriali che includono l'energia elettrica e sostenibile, il settore bancario e finanziario, le infrastrutture, le telecomunicazioni, i trasporti e il settore manifatturiero. Tra i clienti annovera investitori, multinazionali ed enti governativi in ​​Pakistan, Medio Oriente, Europa e Asia.

"Lavoriamo perseguendo un obiettivo e una precisione che ci consentono di fornire risultati chiari e immediatamente fruibili in ambienti finanziari complessi", è il commento di Akbar Bilgrami, CEO di Bridge Factor. "Il nostro team si è guadagnato una reputazione d'eccellenza guidando i clienti in alcune delle transazioni finanziarie più impegnative e trasformative. Questa collaborazione con Andersen Global rappresenta una fase importante nel nostro percorso perché espande la portata dell'azienda e ne migliora la capacità di supportare i clienti che affrontano situazioni ad alto rischio".

"Per noi è prioritario espandere le nostre capacità transazionali mentre continuiamo a realizzare una piattaforma semplice e integrata in grado di offrire i migliori servizi di advisory ai clienti internazionali", ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Bridge Factor vanta un'approfondita esperienza, disciplina e relazioni di mercato essenziali per affrontare i complessi scenari finanziari della regione; si caratterizza per l'eccezionale esperienza nell'esecuzione di incarichi di finanza aziendale di valore elevato, unitamente alla competenza settoriale, che consentono di rafforzare la nostra capacità di fornire soluzioni strategiche ai clienti".

Andersen Global è un'associazione di società legalmente separate e indipendenti, composta da professionisti internazionali in ambito fiscale, legale e valutativo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si avvale di oltre 20.000 professionisti nel mondo ed è presente in più di 500 sedi tramite le società associate e collaboranti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 20,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global aggiunge un'azienda membro in Botswana, ampliando la copertura nella regione

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global debutta in Botswana, con AccPro Accountants che diventa l'ultima azienda a fare il suo ingresso nell'organizzazione. L'aggiunta di Andersen in Botswana rafforza il modello multidisciplinare di servizi dell'organizzazione nella regione africana. Andersen in Botswana offre una gamma completa di servizi, compresi consulenza tributaria, conformità fiscale, servizi di segreteria aziendale, busta paga e finanziari. Coordinato dal Managing Partner Craig...

Andersen Global inaugura aziende associate in Uzbekistan, rafforzando la presenza nell'Asia Centrale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza nell'Asia Centrale con l'aggiunta di Andersen in Uzbekistan, segnando una continua espansione delle capacità dell'organizzazione in tutta la regione. Fondata nel 2009 col nome Virtus Leo e diretta dal Socio dirigente Alisher Zaynutdinov, la società collabora con Andersen Global dal 2021. Il team offre servizi di consulenza fiscale e legale in un'ampia gamma di settori, tra cui compliance fiscale societaria e individuale, c...

Andersen Global approfondisce i legami canadesi tramite l’accordo stretto con Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global espande la sua piattaforma canadese siglando un accordo di collaborazione con Stratos Solutions Inc., uno dei più importanti studi legali canadesi con sede nella provincia dell’Ontario e specializzato in imposte indirette, audit inversi e recupero di pagamenti eccessivi per aziende di struttura complessa. Fondata nel 2004 da ex professionisti Arthur Andersen, Stratos Solutions Inc. è guidata dal Managing Partner Alnasir Gangji e vanta oltre 70 ann...
Back to Newsroom