Andersen Global espande la presenza in Pakistan con Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global apporta capacità di advisory sulle transazioni nell'Asia centrale grazie a un accordo di collaborazione con Bridge Factor, che ha sede in Pakistan.

Bridge Factor è una società di consulenza finanziaria specializzata in raccolta di capitali, fusioni e acquisizioni, project finance, ristrutturazioni e valutazioni. È operativa da oltre vent'anni e vanta competenze settoriali che includono l'energia elettrica e sostenibile, il settore bancario e finanziario, le infrastrutture, le telecomunicazioni, i trasporti e il settore manifatturiero. Tra i clienti annovera investitori, multinazionali ed enti governativi in ​​Pakistan, Medio Oriente, Europa e Asia.

"Lavoriamo perseguendo un obiettivo e una precisione che ci consentono di fornire risultati chiari e immediatamente fruibili in ambienti finanziari complessi", è il commento di Akbar Bilgrami, CEO di Bridge Factor. "Il nostro team si è guadagnato una reputazione d'eccellenza guidando i clienti in alcune delle transazioni finanziarie più impegnative e trasformative. Questa collaborazione con Andersen Global rappresenta una fase importante nel nostro percorso perché espande la portata dell'azienda e ne migliora la capacità di supportare i clienti che affrontano situazioni ad alto rischio".

"Per noi è prioritario espandere le nostre capacità transazionali mentre continuiamo a realizzare una piattaforma semplice e integrata in grado di offrire i migliori servizi di advisory ai clienti internazionali", ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Bridge Factor vanta un'approfondita esperienza, disciplina e relazioni di mercato essenziali per affrontare i complessi scenari finanziari della regione; si caratterizza per l'eccezionale esperienza nell'esecuzione di incarichi di finanza aziendale di valore elevato, unitamente alla competenza settoriale, che consentono di rafforzare la nostra capacità di fornire soluzioni strategiche ai clienti".

Andersen Global è un'associazione di società legalmente separate e indipendenti, composta da professionisti internazionali in ambito fiscale, legale e valutativo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si avvale di oltre 20.000 professionisti nel mondo ed è presente in più di 500 sedi tramite le società associate e collaboranti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.