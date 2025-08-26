Yanfeng avanza hacia los objetivos de sostenibilidad en México con un sistema solar desarrollado por ForeFront Power

SAN LUIS POTOSÍ, México--(BUSINESS WIRE)--Yanfeng Seating Mexico, S.A de C.V, proveedor automotriz líder a nivel mundial que ofrece soluciones para interiores, exteriores, asientos, electrónica de cabina y seguridad pasiva, se ha asociado con ForeFront Power, desarrollador y administrador de activos líder en proyectos de energía solar y almacenamiento a escala comercial e industrial, para instalar un sistema de energía solar de 630 kilovatios-CC (kW CC) en la planta de asientos de Yanfeng Seating en San Luis Potosí, México.

La nueva instalación de energía solar incluye paneles solares en azoteas y cocheras para generar 1 169 000 kilovatios-hora (kWh) de electricidad limpia y renovable al año, suficiente para abastecer a aproximadamente 440 hogares mexicanos al año, que compensará aproximadamente el 43 % del consumo eléctrico de la instalación. Con el 100 % de la electricidad generada utilizada durante las horas pico del día, el sistema reducirá significativamente la huella de carbono de la instalación, a la vez que apoya los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de los clientes.

“Satisfacer los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad”, afirmó Du Hai, gerente regional de operaciones de Yanfeng. “Gracias a nuestra alianza con ForeFront Power y nuestra inversión en energías renovables, no solo estamos cumpliendo esos objetivos, sino que también elevamos el estándar de sostenibilidad en toda la cadena de suministro automotriz de México”.

La planta de Yanfeng en San Luis Potosí produce paneles de puertas para importantes clientes del sector automotriz, como BMW, Audi y Volkswagen. La decisión de apostar por la energía solar nace de la responsabilidad ambiental de Yanfeng y a las expectativas de sus clientes en cuanto al suministro de energía renovable, establecidas por BMW y otros socios. Esta inversión en energía limpia también respalda el objetivo más amplio de sostenibilidad de Yanfeng International de alcanzar cero emisiones netas e impulsar las operaciones globales con energía 100 % renovable para 2030.

“Los fabricantes de automóviles a nivel mundial están estableciendo altos estándares de sostenibilidad para sus proveedores, y es inspirador ver cómo Yanfeng está cumpliendo con esas expectativas”, señaló Pablo Rivero, gerente nacional de ForeFront Power. “En ForeFront Power, nos especializamos en ofrecer soluciones de energía limpia a medida que satisfacen las complejas necesidades de líderes industriales como Yanfeng”.

Yanfeng seleccionó a ForeFront Power para desarrollar el sistema de energía solar, basándose en su trayectoria comprobada y su amplia experiencia en el desarrollo de energías renovables. El proyecto se desarrolló sin costo inicial para Yanfeng mediante un Contrato de Compraventa de Energía (PPA, por su siglas en inglés) con ForeFront Power. Según los términos del PPA, ForeFront Power desarrolló, posee y mantendrá el sistema durante los 10 años de vigencia del contrato. Mientras tanto, Yanfeng se beneficia de una tarifa fija más baja que la de la compañía eléctrica y se proyecta un ahorro de más de $26 millones de pesos ($1,4 millones de dólares) en costos de energía durante la próxima década.

Este sistema de energía solar compensará aproximadamente 495 toneladas métricas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a retirar de circulación más de 215 vehículos diésel o a plantar alrededor de 23 500 árboles al año. Además, la marquesina solar del estacionamiento proporciona una valiosa sombra al personal y a los visitantes de la planta de Yanfeng Seating. Con esta instalación, Yanfeng continúa alineando sus operaciones con los crecientes estándares de sostenibilidad de la industria automotriz y liderando con el ejemplo mediante la fabricación responsable.

Acerca de Yanfeng

Yanfeng es proveedor líder mundial en automoción, especializado en soluciones para interiores, exteriores, asientos, electrónica de cabina y seguridad pasiva. Yanfeng, con el objetivo de redefinir los espacios inteligentes en la cabina, colabora con fabricantes de automóviles de todo el mundo para ofrecer tecnologías innovadoras y apoyar la evolución de la movilidad del futuro. La compañía opera una red de centros de fabricación y técnicos en Asia, Europa y Norteamérica, ofreciendo soluciones integrales que mejoran la comodidad, la seguridad y la experiencia del usuario, tanto para conductores como para pasajeros.

Acerca de ForeFront Power

ForeFront Power es un desarrollador líder de proyectos de energía solar y almacenamiento de baterías a escala comercial e industrial (C&I, por su siglas en inglés) en EE. UU. y México, además de ofrecer servicios de electrificación de flotas. Con más de 15 años de colaboración, el equipo de ForeFront Power ha desarrollado más de 1900 proyectos solares comunitarios y de respaldo al medidor, que totalizan más de 1.6 gigavatios de corriente continua (CC) de electricidad renovable. ForeFront Power presta servicios a empresas, gobiernos, educación, atención médica y clientes solares comunitarios con una amplia gama de servicios de desarrollo, gestión de activos y asesoría desde su sede en San Francisco y a través de equipos ubicados en Nueva York, Ciudad de México y en todo EE. UU. y México. Para obtener más información, visite https://www.forefrontpower.com.

