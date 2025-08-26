Petrobras adjudica a Katalyst un contrato estratégico de servicios de datos geocientíficos en Brasil

RÍO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Katalyst Data Management, líder global en gestión de datos del subsuelo y servicios de operaciones de datos, se complace en anunciar que Petrobras, la empresa de energía más importante de Brasil, se incorporó oficialmente a su cartera de clientes. El contrato entre las dos empresas se firmó el 23 de mayo de 2025, lo que representó un hito de gran importancia para el crecimiento y la presencia de Katalyst en el mercado brasileño.

Por intermedio de Geopost, nuestra subsidiaria en Brasil, con esta asociación se refuerza el posicionamiento estratégico de Katalyst en América del Sur al expandir el alcance de sus tecnologías y servicios enfocados en la transformación digital, las Operaciones de Datos y los datos del subsuelo. En virtud del nuevo contrato de 4 años, Katalyst facilitará datos geocientíficos, movimiento de datos y entrega de datos entre Petrobras y todos sus socios en Brasil. Con esta adjudicación, Katalyst se posiciona como proveedor líder de gestión de datos y operaciones con datos de América del Sur.

Con el nuevo contrato, se reafirma el compromiso asumido por Katalyst de extender sus operaciones en América Latina e impulsar la excelencia operativa para sus clientes. La empresa le agradece a Petrobras por la confianza depositada y espera poder aportar su experiencia global a los proyectos y las complejidades técnicas que delinean el futuro de la energía en Brasil.

“Brasil es el producto de gas y petróleo más importante de América del Sur y pionero a nivel mundial en el desarrollo de recursos en aguas ultraprofundas”, comentó Christiano Lopes, CTO de Katalyst. “Petrobras es líder en la aplicación de tecnologías de avanzada que permiten explorar y gestionar estos complejos activos. Es un honor brindar apoyo a este trabajo crítico. Además, la experiencia desarrollada por Katalyst con el paso de los años nos posiciona como socio estratégico de confianza. Este logro representa un hito significativo en nuestra hoja de ruta orientada a expandir todos nuestros servicios en América del Sur y seguir entregando valor a nuestros clientes de todo el mundo”.

“Katalyst sigue invirtiendo y priorizando el valor del cliente centrado en los datos del subsuelo”, comentó Steve Darnell, Presidente y CEO de Katalyst. “Todo lo que hacemos y desarrollamos tiene como finalidad central ofrecerles a nuestros clientes un acceso rápido a datos de alta calidad, tanto públicos como privados. Ya sea a través de nuestras tecnologías líderes del mercado iGlass y plataformas de datos MarketWatch, o la prestación de servicios que permitan revelar más datos de nuestros clientes, Katalyst siempre estará a la vanguardia de la innovación en este ámbito. América del Sur, con Brasil a la cabeza, son una pieza clave de nuestra estrategia mundial a largo plazo. Estamos muy entusiasmados con este contrato con Petrobras y esperamos desarrollar una asociación que, al final de cuentas, resulte beneficiosa para todos”.

Acerca de Katalyst

Katalyst Data Management es líder mundial en gestión de datos de subsuelos. Nuestra tecnología y servicios les ofrecen a las empresas de gas y petróleo soluciones probadas para abordar el complejo desafío de gestionar los grandes volúmenes de datos e información sobre subsuelos. La solución integral de Katalyst incluye cada uno de los pasos del proceso, desde la captura y la verificación de datos, el almacenamiento y la organización de datos, hasta la comercialización de datos sobre subsuelos en línea. Las ofertas de la firma Katalyst incluyen la solución iGlass basada en la web para la gestión de datos sobre subsuelos, MarketWatch para el acceso y la visualización de datos públicos, y el sitio de comercio electrónico Seismic Zone para la comercialización de datos. Para obtener más información sobre Katalyst, visite www.katalystdm.com.

