Telexistence lancera un service de génération de données de mouvement robotique en janvier 2026

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Telexistence Inc. (directeur général : Jin Tomioka) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un service révolutionnaire qui générera des ensembles de données de mouvement robotique à grande échelle, stables et rentables, adaptés aux besoins des clients. Le service débutera officiellement en janvier 2026, les précommandes étant ouvertes à partir de septembre 2025.

Au cœur de cette initiative se trouve la « Motion Data Factory » récemment créée par Telexistence. Cette installation représente un nouveau type d’infrastructure industrielle pour le secteur de la robotique. Tout comme l’électricité ou les télécommunications, elle fonctionnera comme un service public essentiel, fournissant un approvisionnement stable et abondant en données de mouvement indispensables à l’avancement de l’intelligence robotique, accélérant ainsi la croissance des entreprises de robotique et des instituts de recherche dans le monde entier.

Regardez la promotionnelle vidéo ici : https://youtu.be/5Q8rIQ6HA4M

Aperçu du service

- Clients cibles : startups spécialisées dans la robotique, fabricants mondiaux de robots, universités et instituts de recherche au Japon, aux États-Unis et en Europe

- Services principaux : génération d’ensembles de données de mouvement à l’aide de robots multi-articulations / Nettoyage et curation des données en option

- Modèle de tarification : basé sur la durée de l’ensemble de données (heures) × la complexité de la tâche

À propos de Telexistence

Telexistence Inc. s’est donné pour mission de changer la robotique, les structures et le monde. La société développe des robots télécommandés et basés sur l’IA, et exploite des services à l’aide de ses propres plateformes. Grâce à des talents de classe mondiale dans les domaines du matériel, des logiciels, de l’IA et de la téléopération, Telexistence conçoit et fabrique tout en interne. En étendant le rôle des robots au-delà des usines et à la société dans son ensemble, la société vise à redéfinir fondamentalement la manière dont le travail est structuré et effectué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.