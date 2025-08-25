SLB OneSubsea obtém contrato de EPC para o projeto Fram Sør da Equinor

HOUSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A empresa mundial de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que sua joint venture OneSubsea™ ganhou um contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) da Equinor para um Sistema de Produção Submarina (SPS) totalmente elétrico de 12 poços no campo Fram Sør, na costa da Noruega.

A concessão chega após uma fase colaborativa de um ano de Design de Engenharia Front-End, onde a Equinor e a SLB OneSubsea amadureceram o projeto juntas, culminando no plano de desenvolvimento e na decisão final de investimento (FID). Como parte do escopo da EPC resultante, a SLB OneSubsea fornecerá quatro modelos submarinos e 12 árvores submarinas totalmente elétricas, eliminando a necessidade de fluido hidráulico fornecido pela plataforma hospedeira e mantendo as modificações na parte superior ao mínimo. Essa abordagem oferece uma solução econômica para o projeto, ao mesmo tempo em que mantém espaço na parte superior para projetos de expansão adicionais futuros na área.

“Fram Sør é um projeto inovador para nossa indústria, marcando o primeiro sistema de produção submarina totalmente elétrico em grande escala”, disse Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. “As soluções submarinas totalmente elétricas não apenas reduzem significativamente as necessidades da parte superior para tornar possíveis tiebacks em grande escala, como o desenvolvimento Fram Sør, mas também são a solução para desbloquear mais recursos marginais por meio de sua pegada reduzida e operações simplificadas.”

O projeto será desenvolvido como uma conexão submarina à plataforma hospedeira Troll C no mar do Norte, contribuindo para a segurança do fornecimento de energia da plataforma continental norueguesa (NCS) para a Europa. Beneficiando-se de uma hospedeira alimentada pela costa norueguesa, a produção de Fram Sør terá emissões muito baixas.

O contrato está sujeito à aprovação regulatória do plano de desenvolvimento e operações (PDO).

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina ao aproveitar a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture com apoio da SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sedes em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários ao redor do mundo. Saiba mais em onesubsea.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

